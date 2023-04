Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt empfängt am 30. Bundesliga-Spieltag den FC Augsburg. So sehen Sie das Spiel live im TV und Live-Stream.

Frankfurt - In der Fußball-Bundesliga steht der 30. Spieltag an und Eintracht Frankfurt will endlich wieder einen Heimsieg. In der heimischen Arena erwartet die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner den FC Augsburg und kämpft um die letzte Chance, sich über die Liga für den Europapokal qualifizieren zu können. Nur bei einem Sieg wäre das möglich.

„Das Spiel hat einen sehr hohen Stellenwert. Wir spielen zu Hause, haben lange nicht gewonnen und möchten einen Heimsieg feiern. Ich bin genauso unzufrieden und stehe in der Verantwortung, mit meinem Team und den Spielern die Situation ins Gute zu drehen. Ich gebe, wie jeder hier, jeden Tag alles, damit das gelingt“, sagte Trainer Glasner auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Augsburg.

Eintracht Frankfurt trifft in der Bundesliga auf den FC Augsburg. © IMAGO/Laci Perenyi

Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg: Wer holt sich den Sieg?

„Ich erwarte am Samstag keine Mannschaften, die verunsichert sind – weder wir noch Augsburg sind zuletzt so aufgetreten. Es wird wenige Ruhephasen geben, darauf sind wir vorbereitet. Wir haben eine bessere Passquote, aber weniger Punkte. Umgekehrt wäre es mir lieber. Wir haben analysiert, dass wir mehr Zielstrebigkeit Richtung gegnerisches Tor entwickeln müssen“, so der Coach weiter.

Offen ist, wer alles ausfallen wird, wie Glasner sagte: „Randal hat leichte Probleme an den Adduktoren, musste am Dienstag pausieren, hat am Mittwoch mitgemacht, heute eine Pause erhalten und wird morgen wieder dabei sein. Wir gehen davon aus, dass er spielen kann. Jesper ist noch nicht ganz schmerzfrei, konnte aber trainieren und steht im Kader. Evan ist noch kein Thema, vielleicht für Mittwoch.“

Das Spiel des 30. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg findet am Samstag, 29. April 2023, in Frankfurt statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 30. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen .

wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen Für die Übertragung der Bundesliga am Samstag ist Pay-TV-Anbieter Sky verantwortlich

Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Frankfurt startet am Samstag, 29. April 2023 , um 15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie .

Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

