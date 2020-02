DFB-Pokal live: So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig im TV und Live-Stream

Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft Eintracht Frankfurt auf Ligarivalen RB Leipzig. So sehen Sie das Spiel live im TV und Live-Stream.

Frankfurt - Es ist gerade einmal zehn Tage her, dass RB Leipzig bei Eintracht Frankfurt zu Gast war. In der Liga gewannen die Hessen das Duell im Waldstadion mit 2:0. Jetzt reisen die Sachsen wieder in den Frankfurter Stadtwald, um das Achtelfinale im DFB-Pokal zu bestreiten. Aber auch die Eintracht will am Dienstag, 04.02.2020, den Sprung ins Viertelfinale schaffen. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr.

Nach dem glücklichen 1:1 gegen Tabellenschlusslicht Düsseldorf in der Liga am vergangenen Samstag (01.02.2020), muss Eintracht Frankfurt gegen die starken Leipziger noch eine Schippe drauflegen, wenn die das Viertelfinale des DFB-Pokals erreichen wollen.

Eintracht Frankfurt: Bas Dost fehlt krankheitsbedingt – Stefan Ilsanker darf nicht spielen

Verzichten müssen die Hessen dabei neben den Langzeitverletzten auf Stürmer Bas Dost. Der 30 Jahre alte Stürmer hat immer noch mit einem Magen-Darm-Infekt zu kämpfen, aufgrund dessen er bereits in der vergangenen Woche im Krankenhaus war. Darüber hinaus darf der gerade von Leipzig nach Frankfurt gewechselte Stefan Ilsanker am Dienstag nicht gegen seinen Ex-Verein auflaufen.Eine Klausel in seinem Vertrag erlaubt es ihm nicht.

Trainer Julian Nagelsmann kann bis auf die Langzeitverletzten aus dem Vollen schöpfen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit der Trainer von RB Leipzig mit Blick auf das Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München am Sonntag (09.02.2020) in der Liga rotieren wird.

Anpfiff der Partie im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig ist am Dienstag, 04.02.2020, um 18.30 Uhr. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream sehen können.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: DFB-Pokal live auf Sport1 und Sky

Der Free-TV-Sender Sport1 überträgt die Partie von Eintracht Frankfurt und RB Leipzig am 04.02.2020 live und in voller Länge.

Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr

Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig live und in voller Länge

Die Übertragung beginnt um 18 Uhr auf dem Sender Sky Sport 2

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: DFB-Pokal im Live-Stream von Sport1 und Sky

Der Free-TV-Sender Sport1 zeigt das DFB-Pokalspiel zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig am 04.02.2020 live und in voller Länge im Internet

Ein kostenloser Live-Stream steht auf der Homepage des Senders bereit

Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und in voller Länge im Internet

Sky bietet keinen kostenlosen Live-Stream an

Kunden von Sky haben die Möglichkeit, den Live-Stream der Partie über Sky-Go zu sehen

Die App"Sky Go" gib es sowohl fürAndroid-Geräte als auf für Apple-Geräte

Auch Nicht-Abonnenten von Sky können das Spiel sehen. Dafür ist ein Tagesticket von Sky nötig. Der Preis dafür liegt bei 9,99 Euro.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: DFB-Pokalspiel im Live-Ticker

Sie können das Spiel nicht live im TV oder im Live-Stream verfolgen, wolle aber nichts von der Partie verpassen? Wir sind ab 15.30 Uhr live für Sie beim DFB-Pokalspiel zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig dabei!

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig im DFB-Pokal: Schiedsrichter und Stadion

Ausgetragen wird das Achtelfinale im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig am Dienstag, 04.02.2020, im Waldstadion, der Heimspielstätte von Eintracht Frankfurt. Die WM-Arena fasst bei einem DFB-Pokalspiel 51.500 Zuschauer.

Leiten wird die Partie Dr. Felix Brych aus München. Der 44 Jahre alte Schiedsrichter leitet sein 33. Spiel im DFB-Pokal. Ihm zur Seite stehen Mark Borsch und Stefan Lupp. Vierter Offizieller ist Christian Dingert. Im Kölner Keller behält Bastian Dankert die Bildschirme im Blick.