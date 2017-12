Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04: Spiel im Liveticker

Frankfurt - Eintracht Frankfurt empfängt am 17. Spieltag dieser Bundesliga-Saison Schalke 04. Wir berichten am Samstag, ab 15.30 Uhr, im Liveticker zur Partie.

Den Vereinsrekord von 24 Heimsiegen feierte die Eintracht gegen die Knappen, die seit 274 Minuten in Frankfurt torlos sind und in fünf der letzten sechs Gastspiele dort nicht ins Netz trafen. Dennoch erzielten die Königsblauen am Main mit 56 ihre zweitmeisten Tore. Eintracht-Trainer Niko Kovac feierte als Spieler gegen Schalke seine persönlichen Rekorde von zehn Siegen in 15 Begegnungen und fünf Treffern. Die letzten beiden Heimspiele verloren die Hessen gegen Leverkusen und München jeweils mit 0:1. Als bestes Auswärtsteam gewannen die Frankfurter mit der zweitbesten Abwehr der Liga zwei der letzten drei Aufgaben. Sie feierten ihre letzten fünf Siege alle mit dem Resultat 2:1 und kassierten in jeder der letzten sieben Partien genau ein Gegentor.

Wir berichten im Liveticker zum 17. Spieltag der Bundesliga mit der Begegnung Eintracht Frankfurt gegen FC Schalke 04: