Eintracht gegen Tallinn: 1.500 Karten für Frankfurter Fans

Spätestens als Mark Lepik in der 90.Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielt hatte, war klar, dass die Frankfurter Eintracht in die Europa-League-Qualifikation gegen den FC Flora Tallinn starten wird.

Frankfurt - Die Esten haben nach dem 2:0-Sieg im Heimspiel gegen Radnicki Nis im Rückspiel in Serbien ein 2:2 erreicht und sich damit ebenso überraschend wie souverän für die Spiele gegen die Eintracht qualifiziert. Das Hinspiel findet am nächsten Donnerstag (19 Uhr MEZ) in Tallinn statt, das Rückspiel eine Woche später um 20.30 Uhr in der Frankfurter Arena. Beide Spiele werden von „Nitro“ live übertragen. Die Eintracht hat sich genau über den Gegner informiert. Die „Spione“ waren bei beiden Begegnungen vor Ort, von beiden Spielen gibt es TV-Aufzeichnungen. Trainer Adi Hütter hat sich mit seinem Trainerteam ebenfalls beide Spiele genau angeschaut. Und auch am Sonntag beim Ligaspiel von Flora gegen den FC Maardu werden die Eintracht-Scouts vor Ort sein.

Eintracht Frankfurt ist vorbereitet auf Tallinn

„Wir sind gut vorbereitet“, sagt der Eintracht-Trainer. Um organisatorische Dinge abzuklären waren am Donnerstag auch Philipp Reschke (Justitiar und verantwortlich für die Durchführung der Spiele) nach Serbien gereist. Er hat dort Gespräche mit den Vertretern des Gegners aufgenommen. Das Stadion „A.le Coq Arena“ in der estnischen Hauptstadt fasst 10 340 Zuschauer bei internationalen Spielen. Die Eintracht hat 1.500 Karten angefragt. „Und die werden wir auch bekommen“, sagt Reschke, „es gibt gar keine Probleme, sie können uns eine ganze Tribüne zur Verfügung stellen.“ Die Flüge von Frankfurt nach Tallinn sind nahezu ausgebucht, die reisefreudigen Fans versuchen nun über Umwege, zum Beispiel über die finnische Hauptstadt Helsinki, nach Tallinn zu kommen.

Gegen Flora Tallinn hat die Eintracht noch nie gespielt in ihrer 120jährigen Geschichte. Dabei ist es der estnische Rekordmeister (10 Titel) und der aktuelle Tabellenführer. Erstaunlich in der heutigen Zeit: Alle 26 Spieler im Kader sowie Trainer Jürgen Henn (32) sind Esten. Im gesamten Aufgebot steht kein einziger ausländischer Spieler.

Bei der Eintracht hat schon am Freitag die konkrete Vorbereitung auf die Spiele begonnen. Das internationale Ziel ist ja ganz klar gesetzt. „Wir wollen auf jeden Fall die Gruppenphase erreichen“, hat Trainer Adi Hütter gleich zu Beginn der Saison gesagt. Dazu muss nicht nur Tallinn geschlagen, sondern es müssen noch zwei weitere Runden überstanden werden. Per Video-Analyse beschäftigen sich die Frankfurter intensiv mit dem ersten Gegner. Das Training am Freitag war eingeschränkt, weil ein sogenannter „Media-Day“, freilich ohne Medien, auf dem Programm stand. Fotos wurde gemacht von der Eintracht und der Deutschen Fußball-Liga (DFL).

Eintracht Frankfurt: Tallinn steht bereits mitten in der Saison

Ab Samstag aber wird Hütter beginnen, taktische Varianten einzuspielen. Womöglich hält er dann einige Überraschungen für den Gegner bereit. Denn das ist der Vorteil der Eintracht: Flora konnte die „neue“ Mannschaft nicht ein einziges Mal beobachten. Bei den Testspielen in der Schweiz hatte Hütter zweimal alle Spieler des Aufgebotes für jeweils eine Halbzeit spielen lassen. Schlüsse auf die Anfangself waren daraus nicht zu ziehen. Der Nachteil der Eintracht: Tallinn steht mitten in der Saison und konnte in den letzten Wochen genügend Spielpraxis sammeln.

Das 25 Spieler umfassende Aufgebot für die beiden Spiele der 1.Runde hat die Eintracht am Freitagabend gemeldet. Bis zum nächsten Mittwoch dürfen noch zwei Spieler nachgemeldet werden.

