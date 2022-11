Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim heute live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt trifft auf die TSG Hoffenheim. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

In der Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt die TSG Hoffenheim. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt ist in der Bundesliga weiter auf dem Vormarsch. Beim FC Augsburg gelang der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner trotz Rückstands in der ersten Spielminute ein 2:1-Sieg, der die SGE in die Spitzengruppe beförderte. Die Adler greifen auch in der laufenden Saison nach einem Platz in der UEFA Champions League. Im letzten Heimspiel des Jahres 2022 gegen die TSG Hoffenheim will Eintracht Frankfurt einen weiteren Sieg zum Abschluss feiern und in der Tabelle weiter nach oben klettern.

Die TSG Hoffenheim spielt unter dem neuen Trainer Andre Breitenreiter eine gute Saison, doch für ganz nach oben reicht es bislang nicht. Neben überzeugenden Auftritten, sind auch immer wieder vermeidbare Niederlagen dabei. Am vergangenen Spieltag gab es eine Heimpleite gegen RB Leipzig, die an diesem Tag aber nicht das Schlimmste war. Mittelfeldspieler Grischa Prömel musste bereits in der Anfangsphase ausgewechselt werden, nachdem Teamkollege Christoph Baumgartner in ihn hineinrauschte. Die Diagnose nach dem Spiel niederschmetternd: Sprunggelenksbruch. Prömel wird den Kraichgauern mehrere Monate fehlen.

Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim: Gastgeber mit starker Heimbilanz gegen Kraichgauer

Die Bilanz zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim ist ausgeglichen. Beide Klubs konnten neun Siege feiern, dazu gab es acht Unentschieden. In der heimischen Arena ist die SGE seit sechs Partien ungeschlagen gegen die Kraichgauer. Der letzte Erfolg der TSG am Main datiert von April 2016 - damals siegten die Gäste mit 2:0, Torschützen waren Nadiem Amiri und Mark Uth.

Die Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim steigt am Mittwoch, 9. November 2022, um 20:30 Uhr in der Frankfurter Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Free-TV-Sender Sat.1 und der Streaminganbieter DAZN.

Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Frankfurt startet am Mittwoch, 9. November 2022, um 20:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga mit den Vorberichten .

. Sie benötigen ein Abonnement bei Sky , um die Partie live sehen zu können.

Sie benötigen ein Abonnement bei Sky, um die Partie live sehen zu können.

Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Die Bundesliga kann auch über Sky Ticket geschaut werden.

Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

