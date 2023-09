Eintracht Frankfurt gegen Wehen Wiesbaden: Testspiel live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt bestreitet in der Länderspielpause ein Testspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Frankfurt – In einem Testspiel während der Länderspielpause trifft Eintracht Frankfurt auf den SV Wehen Wiesbaden. Die Partie findet am Donnerstag, 7. September 2023, in Frankfurt statt. Anpfiff ist um 12 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Eintracht Frankfurt gegen SV Wehen Wiesbaden: Testspiel live im Free-TV?

Das Testspiel Eintracht Frankfurt gegen SV Wehen Wiesbaden, am Donnerstag, 7. September 2023, wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Eintracht Frankfurt gegen SV Wehen Wiesbaden: Testspiel im Live-Stream von Eintracht TV

Das Testspiel Eintracht Frankfurt gegen SV Wehen Wiesbaden wird live auf EintrachtTV übertragen.

wird live auf EintrachtTV übertragen. Der Countdown zum Spiel in Frankfurt startet am Donnerstag, 7. September 2023 , um 11.50 Uhr.

, um Um 12 Uhr ertönt der Anpfiff.

Eintracht Frankfurt gegen SV Wehen Wiesbaden: Testspiel im Live-Stream von Sky

Das Testspiel Eintracht Frankfurt gegen SV Wehen Wiesbaden wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Frankfurt startet am Donnerstag, 7. September 2023 , um 11.55 Uhr auf Bundesliga Sport HD mit den Vorberichten .

, um . Um 12 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

Im letzten Spiel vor der Länderspielpause holte Eintracht Frankfurt im heimischen Stadion ein 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Köln. „Der Ausgleich für uns war mehr als verdient. Mit Blick auf die Spielkontrolle war dies unser bestes Spiel, wir hatten ein sehr gutes Positionsspiel und haben gut nach vorne kombiniert“, lobte Dino Toppmöller seine Mannschaft für den Auftritt gegen die Rheinländer.

Eintracht Frankfurt gegen SV Wehen Wiesbaden: Testspiel in der Länderspielpause

In der Länderspielpause befinden sich mehrere SGE-Profis mit ihren Nationalmannschaften auf Reisen. Derweil trainiert Toppmöller mit den restlichen Spielern in Frankfurt. Durch die spielfreie Woche hat Eintracht Frankfurt ein Testspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden ausgemacht. Am Donnerstag (7. September) treffen der Erst- und der Zweitligist in Frankfurt aufeinander.

Der SV Wehen Wiesbaden, der in der vergangenen Saison in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist, erwischte einen sehr guten Start in die neue Spielzeit. Am letzten Spieltag gelang dank eines Last-Minute-Treffers ein Remis gegen Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04. Für das Team aus der Landeshauptstadt zählt jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. (smr)