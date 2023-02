Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt trifft auf Werder Bremen. © IMAGO/Laci Perenyi

Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt den SV Werder Bremen: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt trifft am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf den SV Werder Bremen und will den nächsten Heimsieg. Drei Punkte gegen den Aufsteiger wären wichtig, um den Kontakt zu den Champions League-Plätzen nicht abreißen zu lassen. Die Gäste kommen aber mit breiter Brust an den Main, denn Werder Bremen spielt eine starke Saison und hat bereits mehrere Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: Gastgeber favorisiert

Auf der Pressekonferenz vor der Partie erinnert sich SGE-Coach Oliver Glasner an das Hinspiel, das seine Mannschaft siegreich bestreiten konnte: „Das Hinspiel war eins unserer Besten in unserer Offensive. Wir waren wahnsinnig variabel und haben schöne Tore erzielt. Wild wurde es, weil Bremen sehr effizient über Standards war.“ Um auch das Rückspiel zu gewinnen, muss Eintracht Frankfurt aber manches besser machen als in der Vorwoche beim 1. FC Köln. „Wir haben uns das Spiel gegen Köln nochmal genau angesehen. Am Ende war vieles zu ungenau. Trotzdem kam das Team schlechter weg, als es die Leistung hergab. Wir hätten es nicht verlieren müssen. Es ist wichtig, in den Details gut zu sein“, so Glasner.

Wer in der defensiven Zentrale eingesetzt wird, steht noch nicht fest. „Hasebe, Smolcic und Jakic sind eine Option für Samstag. Ich habe mich noch nicht entschieden, aber einer von den dreien wird in der Zentrale spielen“, bestätigte Glasner. Wichtig wird, dass die SGE endlich bei Standardsituationen besser wird, wie auch der Cheftrainer anmerkte: „50% unserer Gegentore fielen nach Standards. Im Schnitt sind es 30-35%. Wir wären schon froh, wenn es in Richtung Schnitt geht. Wir wollen definitiv nicht die Schlechtesten sein.“

Das Spiel des 21. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen findet am Samstag, 18. Februar 2023, in Frankfurt statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 21. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Frankfurt startet am Samstag, 18. Februar 2023, um 18 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

