Außenband im Knie gedehnt: Neuzugang Ordonez verletzt 

Eintracht gewinnt Testspiel gegen Yateil FC

Abu Dhabi/Frankfurt - Es ist fast schon ein Fluch. Neue Spieler bei der Frankfurter Eintracht leben ganz offensichtlich gefährlich. Nun hat es Andersson Ordonez erwischt. Nach nur vier Tagen hatte der Neuzugang aus Ecuador, für den die Eintracht rund eine Million Euro an Barcelona FC Guayaquil bezahlt hat, über Knieschmerzen geklagt. Von Peppi Schmitt

„Es besteht der Verdacht auf einen Schaden am Außenband“, sagte Manager Bruno Hübner am Rande des Trainingslagers in Abu Dhabi. Bei einer Kernspintomographie bestätigte sich diese Diagnose, Ordonez hat sich keinen Riss, sondern „nur“ eine Außenbanddehnung zugezogen, wird aber dennoch einige Zeit ausfallen. Hübner nahm die schlechte Nachricht gelassen auf. „Das wirft uns nicht um, er soll ja ohnehin Zeit bekommen“, sagt er. Ordonez ist erst für die kommende Saison so richtig eingeplant, aktuell steht er in der Rangliste der Innenverteidiger noch hinter den Stammkräften David Abraham und Jesus Vallejo, aber auch hinter Michael Hector und Marco Russ.

3:0 gegen Yateil FC

Beim ersten Testspiel des Jahres am Sonntagnachmittag gegen Changchun Yatei konnte Ordonez natürlich nicht mitspielen. Auf dem Gelände der New York University in Abu Dhabi setzte Trainer Niko Kovac achtzehn Spieler ein, darunter auch den B-Jugendlichen Sahvedir Cetin und Neuzugang Max Besuschkow, die damit zu ihren Profidebüts bei der Eintracht kamen. Szabi Huszti musste wegen muskulärer Probleme beim Warmlaufen passen. David Abraham erhielt wegen Rückenschmerzen eine Pause. In der Anfangsformation stand aber Haris Seferovic, der ja möglicherweise in den Winterpause noch wechseln wird. Die Eintracht beherrschte das Spiel, das auf dem Gelände der „New York University“ in Abu Dhabi stattfand, über die gesamte Spielzeit und setzte sich gegen den chinesischen Erstligisten locker mit 3:0 durch, Branimir Hrgota (2) und Haris Seferovic waren die Torschützen.

Ordonez, dessen Knie in einer Klinik vor Ort intensiv untersucht wurde, „passt“ in eine Liste mit Verletzungen, die vor allem neue Spieler bei der Eintracht in dieser Saison ereilt haben. Am schlimmsten erwischt hatte es Guillermo Varela. Nach einem ordentlichen Beginn im ersten Spiel gegen Schalke 04 im letzten August, zog sich der Neue von Manchester United beim Auswärtsspiel in Darmstadt einen komplizierten Bänderriss im Sprunggelenk zu und hat bis heute pausieren müssen. Gleich von zwei Verletzungen ist Taleb Tawatha zurückgeworfen worden. Die Vorbereitung im letzten Sommer verpasste der israelische Nationalspieler wegen eines Leistenbruchs. Kaum genesen zog er sich beim Training der israelischen Nationalmannschaft einen Außenbandriss im Knie zu. In Abu Dhabi ist der 24 Jahre alte Tawatha wieder nahe dran, aber noch nicht wieder mitten drin. Auch Ante Rebic hatte doppeltes Pech. Nach seinem Wechsel aus Florenz nach Frankfurt erwischte den 23 Jahre alten kroatischen Nationalspieler erst das Pfeiffersche Drüsenfieber, dann zog er sich einen Bänderriss im Knöchel zu.

Danny Blum wurde von einem Innenbandanriss im Knie zurückgeworfen. Den kompletten Oktober musste der 26 Jahre alte Angreifer zuschauen, fing dann womöglich zu früh wieder an und musste nach einem Kurzeinsatz im Spiel gegen Köln wieder passen. Die Verletzung war erneut aufgebrochen, erst in den letzten Tagen steht er wieder im Mannschaftstraining. Auch nicht richtig auf die Beine gekommen ist bisher Shani Tarashaj. Vom FC Everton hat die Eintracht den 21 Jahre alten Schweizer Nationalspieler geholt. Eine Mandelentzündung mit Operation hat auch ihn weit zurückgeworfen. Ebenso wie Ordonez, Varela, Tawatha und Blum hat auch Tarashaj am ersten Test noch nicht teilnehmen können. Trainer Kovac will sie weiter ganz behutsam heranführen.

Ein Fluch also? Daran könnte man glauben, wäre da nicht ein Trio von Neuzugängen, das ohne Verletzungen und Krankheiten durchs erste halbe Jahr gekommen ist. Jesus Vallejo wurde in allen sechzehn Spielen eingesetzt, Omar Mascarell verpasste nur eine Begegnung wegen einer Gelbsperre und Michael Hector zwei nach einem Platzverweis. Es besteht also auch für die Neuzugänge der Eintracht Hoffnung…

Eintracht Frankfurt: Hradecky (46.Bätge) – Vallejo, Hector, Zorba (46.Hasebe) – Cetin (46.Chandler), Besuschkow, Fabián (46. Mascarell), Barkok, Oczipka (46.Gacinovic) – Meier (46.Hrgota), Seferovic (46.Rebic).

Tore:1:0 Seferovic (11.), 2:0, 3:0 Hrgota (67., 77.)