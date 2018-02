Kovac und Hellmann: Die Taktik ist aufgegangen

Frankfurt - Es herrschte Erleichterung und Begeisterung. Aus dem ebenso ungeliebten wie vieldiskutierten ersten regulären Montagspiel der Bundesliga ist die Frankfurter Eintracht auf allen Ebenen als großer Sieger hervorgegangen. Von Peppi Schmitt

Die Mannschaft hat mit dem 2:1 (2:1)-Sieg nicht nur einen Platz in den Champions-League-Rängen gefestigt, sie hat auch unterstrichen, dass sie mit den Konkurrenten um die europäischen Plätze mithalten kann. Die Fans haben eine klare und eindeutige Antwort auf die Terminplanung gegeben, sich dabei durchaus kreativ gezeigt, vor allem an die wichtigsten Regeln gehalten und Maßstäbe für all jene gesetzt, die in den nächsten Wochen Ähnliches planen.

Mehr zum Thema: Das Modell für Montagsspiele? Frankfurt zähmt den Fanprotest Lustiger Torjubel auf dem Videowürfel Und so waren die großen Frankfurter Taktiker, Trainer Niko Kovac und Vorstand Axel Hellmann, auch ganz persönliche Sieger an diesem klirrend kalten aber doch so heißen Abend. Kovac hatte das richtige Mittel gewählt, um den spielerisch etwas begabteren Leipzigern beizukommen. "Der Trainer hat uns gesagt, dass die Leidenschaft diesmal wichtiger sein wird als die Taktik", erzählte später Makoto Hasebe. Daran hielten sich alle Frankfurter. Es war schon großartig wie die Eintracht die Zweikämpfe anging und die Leipziger damit an deren schwächster Stelle trafen. "Wir konnten nur in den ersten zwanzig Minuten mithalten", gab sogar Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl zu, "wir sind zu Recht als Verlierer vom Platz gegangen." Nun war es nicht so, dass die Eintracht nur gekämpft hätte oder nur dem Spiel des Gegners mit Härte begegnet wäre. Längst sind die Frankfurter auch in der Lage eigene spielerische Akzente zu setzen. Die Mannschaftsleistung war stark, einzelne Spieler aber ragten noch heraus. Für Hasebe waren es schlicht drei "big, big, big points".

Dem Trainer war es gelungen, die Sinne für das Spiel zu schärfen. Seine Spieler ließen sich von nichts und niemanden in ihrer Konzentration stören. Leipzig hatte über die gesamte Spielzeit nur eine Torchance, die nach prächtiger Kombination auch gleich zum 1:0 führte. Davor und danach hatte die Eintracht alles im Griff. "Vieles war gut", gab sogar der immer vorsichtige Trainer zu," aber es gibt auch jetzt noch Dinge zu verbessern". Das stimmt. Doch die Ansprüche sind höher geworden. Auch wenn Sportvorstand Fredi Bobic davon sprach, "dass die Jungs heute den Klassenerhalt geschafft haben", sind die Ziele und Möglichkeiten längst viel höher gesteckt. Aktuell steht da nämlich eine echte Spitzenmannschaft auf dem Platz. Bei aller Vorsicht sieht natürlich auch Bobic die Stärke dieser Mannschaft. "Wir sind ein sehr unangenehmer Gegner und schwer zu schlagen", sagte er, "wir spielen immer noch in einem Konzert der Großen mit." Der Grund für die eigen Stärke liege auf der Hand, sagte der Anführer Kevin-Prince Boateng. Es sei die harte Arbeit unter dem "harten Trainer" Niko Kovac. "Wir gehen mit den Spielern immer tiefer in die Materie", beschreibt Kovac seinen Plan, "sie machen sich immer Gedanken, wie wir immer besser Fußball spielen können."

In Frankfurt ist also nicht nur Fußarbeit, sondern auch Kopfarbeit gefragt. Es waren alle gut vorbereitet auf das äußere Szenario rund um die Proteste gegen den Montagtermin. Das gilt für Mannschaft und die Organisatoren. Die Spieler waren informiert, was passieren würde, zum einen auf die akustischen Einflüsse, zum anderen auf die geplanten und durchgeführten Spielverzögerungen. "Ich habe aber Wert darauf gelegt, dass auch RB Leipzig vorher alle Infos bekommen hat", sagte Kovac. Sein Kollege hat das bestätigt. "Wir wurden 90 Minuten ausgepfiffen, aber wir haben schon Schlimmeres erlebt", sagte Hasenhüttl, "das Drumherum war nicht spielentscheidend." Schon eher die Tatsache, dass der Leipziger Trainer der Versuchung erlegen war, die Rotation auf die Spitze zu treiben und mit Timo Werner, Yussuf Poulsen und Emil Forsberg die komplette Offensivmacht zunächst draußen zu lassen. Auch das war der Eintracht entgegengekommen.

Für den Frankfurter Vorstand war das von der DFL angesetzte Spiel ein Ritt auf der Rasierklinge. Am Ende war die Erleichterung spürbar. Die getroffenen Absprachen wurden eingehalten, der Protest war durchweg friedlich, manchmal sogar kreativ. Hellmann musste sich gegen Vermutungen wehren, die Eintracht habe Aktionen, wie das Aufhängen eines riesigen Plakates im Innenraum zu Beginn der Partie oder des Werfens von hunderten von Tennisbällen zu Beginn der zweiten Halbzeit, genehmigt. "Wir haben nichts genehmigt, wir haben es nur geduldet", sagte er. Alle Maßnahmen seien von Beginn an auf Deeskalation ausgerichtet gewesen. Mit dem Hintergrund, dass friedlicher Protest in einer demokratischen Gesellschaft auch ausgehalten werden müsse. Bei einem Konfrontationskurs der Sicherheitskräfte oder auch des umsichtigen Schiedsrichters hätten die Proteste "möglicherweise ein ganz anderes Bild gezeigt", sagte Hellmann, "es war massiv, aber am Ende ging der Ansatz auf, es zu tolerieren und auf die Leute zuzugehen." Es hat keinerlei Gewalt gegeben, keine Vermummung, keine Grenzüberschreitungen. Da war für alle leicht zu verkraften, dass mit dem Leipziger Profi Stefan Ilsanker nur einer den Ansatz nicht verstanden und die Protestierenden als "ein paar Deppen" bezeichnet hatte.