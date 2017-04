Frankfurt mit „hässlichen Toren“ endlich gerettet

Frankfurt - Es war eine einzige Erlösung. Als Ante Rebic in der Nachspielzeit den Ball ins leere Tor geschossen und der 3:1 (0:1)-Sieg der Frankfurter Eintracht gegen den FC Augsburg festgestanden hatte, waren alle Dämme gebrochen. Von Peppi Schmitt

Die Spieler tollten auf dem Rasen herum wie kleine Kinder, selbst Torwart Lukas Hradecky hatte den langen Weg ganz auf die andere Seite des Platzes auf sich genommen. Die Zuschauer flippten fast aus vor Freude, die Stimmung unter den mehr als 50.000 in der Arena explodierte geradezu. Trainer Niko Kovac fiel jedem um den Hals, der ihm in die Quere kam und oben in der Loge, so beschrieb es Sportvorstand Fredi Bobic, "sind die Leute um mich herum ausgetickt." Es waren mehr als drei Punkte, die die Frankfurter erzwungen hatten. Es war ein Sieg gegen die jüngere Vergangenheit und für die nähere Zukunft. Es war der erste "Dreier" nach zehn Spielen, es war der Sprung über die 40-Punkte-Marke, die sich die Eintracht vor der Saison als Ziel gesetzt hatte, es war der Erfolg, der den Klassenerhalt gesichert hat.

Dass der Sieg gegen wirklich schlechte Augsburger hochverdient war, darüber konnte es keine Zweifel geben. Die Gäste hatten genau einen Schuss aufs Frankfurter Tor abgegeben und waren damit nach einem Fehlpass von Ante Rebic und einem kompletten Blackout der Eintracht-Deckung durch Jeffrey Gouweleeuw früh in Führung gegangen. Das war's aber dann auch schon. Am Ende stand ein Chancenverhältnis von 9:1, zwischenzeitlich hatten die Frankfurter eine Ballbesitzquote von 82 Prozent. "Ein anderer Sieger als wir, wäre ein Witz gewesen", sagte Bobic. "Das war ein Sieg für die Fans und die ganze Eintracht"; sagte Lukas Hradecky, "es ist wie eine Befreiung, wir haben unser Selbstvertrauen zurück."

DFB-Pokal gegen Gladbach

Gerade rechtzeitig zum bisherigen Höhepunkt der Saison. Am Dienstag spielt die Eintracht in Mönchengladbach das Halbfinale im DFB-Pokal. Glaubt man Spielern, Trainer und anderen Verantwortlichen fahren die Frankfurter jetzt mit ganz breiter Brust nach Gladbach. "Ich denke, die haben jetzt sogar ein bisschen Angst vor uns", sagt Hradecky. "Ich hoffe, die Fesseln sind gelöst", sagte Sportvorstand Fredi Bobic. "Der Knoten ist geplatzt", sagt der Trainer. Kovac versprach im Namen der Mannschaft, "dass wir alle unbedingt ins Finale wollen."

Die Erleichterung war auch deshalb so groß, weil es bis zur 78. Minute nicht nach einem Sieg ausgesehen hatte. Ja, die Frankfurter waren überlegen, haushoch überlegen sogar, sie spielten auch Chancen heraus, aber sie haben sie alle wieder vergeben. Der eigentlich starke Ante Rebic in Serie, der schwache Branimir Hrgota die beste. Und dann hat es doch geklappt. Marco Fabián hatte den Ball aus ganz kurzer Distanz aufs Tor geköpft, Augsburgs Torwart Marvin Hitz war quasi mit dem Ball ins Tor gefallen. "Das war eines der schwierigsten Spiel mit den mit Abstand hässlichsten Toren", sagte Fredi Bobic, "ich wusste, wir mussten einen reinstolpern". So war es. Das traf auf Tor eins genauso zu wie auf Tor zwei. Fabián war in der 87. Minute schon gescheitert, als ihm der Ball wieder vor die Füße prallte. Mit dem Nachschuss traf er dann. "Ich bin todmüde, aber glücklich", sagte der Mexikaner, der mit nun sechs Treffern bester Schütze der Eintracht ist. Dass Rebic noch das 3:1 gelang, kommentierte Bobic so: "Sogar Ante hat getroffen".

Eintracht beendet Sieglos-Serie gegen FC Augsburg Zur Fotostrecke

Vergessen war die erste Halbzeit, als die Eintracht unter dem nervlichen Druck zusammenzubrechen schien. Gegen harmlose Augsburger haben die Frankfurter 45 Minuten absurd schlechten Fußball gespielt. Ohne Linie, ohne Mut, ohne erkennbaren Plan, mit vielen Fehlern. "Wir waren zu fahrig, zu unsicher, zu nervös", gab Trainer Kovac zu. Zur Pause korrigierte er seine Aufstellung. Er nahm die überforderten Aymen Barkok und Andersson Ordonez vom Platz, brachte Taleb Tawatha und Shani Tarashaj. Auch diese beiden waren nun wirklich nicht überragend, aber mit ihren Einwechslungen war auch eine Änderung der Taktik einhergegangen. Die Statik des Spiels war nun eine andere. Bastian Oczipka blieb einer der besten, nun als Innenverteidiger, vorher als Außenverteidiger. Gemeinsam mit David Abraham und dem defensiv starken Omar Mascarell stoppte er jeden Augsburger Angriff schon im Ansatz. Die Überlegenheit der Eintracht wurde immer drückender und irgendwann brachen die Dämme.