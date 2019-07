Eintracht heiß auf Juwel von Real Madrid - ist er die neue Sturmhoffnung der SGE?

Die Eintracht ist nach den Verpflichtungen von Dominik Kohr und Erik Durm noch auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive.

Frankfurt - Die Eintracht hat innerhalb weniger Stunden zwei neue Spieler verpflichtet, die das Team von Adi Hütter in der Defensive verstärken werden. Doch einen Nachfolger für den abgewanderten Luka Jovic sucht Fredi Bobic noch. Der 19-jährige Dejan Joveljic von Roter Stern Belgrad ist eher eine Investition in die Zukunft als eine sofortige Verstärkung für die Bundesliga.

Eintracht Frankfurt: Verstärkungen für die Offensive gesucht

Eine weitere Option könnte ein Spieler von Real Madrid werden. Die Eintracht ist offenbar stark an Pedro Ruiz interessiert, wie "Spox" berichtet. Mit den Madrilenen hat die SGE gute Beziehungen und ein intaktes Verhältnis, da es in den vergangenen Jahren einige Transfers zwischen den beiden Vereinen gab. Florentino Perez sprach zuletzt davon, dass die Eintracht für Real Madrid gar ein "befreundeter Club" sei.

Wird nun Pedro Ruiz der nächste Spieler, der zwischen den beiden Teams wechselt? Es wäre gut möglich, denn der Stürmer passt perfekt ins Anforderungsprofil. Er ist ein ganz heißes Eisen aus der Talentschmiede der Madrilenen und viele Experten prophezeien ihm eine großartige Karriere.

Eintracht Frankfurt: Ruiz überzeugt schon in jungen Jahren

Aktuell spielt Ruiz für die U19 und die zweite Mannschaft von Real, die in der Segunda Division B spielt, der dritthöchsten Spielklasse in Spanien. Er gilt als ballsicher und technisch versiert, trotz seiner Größe von 1,96 Metern. In der Youth League, der Champions League der Nachwuchsmannschaften, stellte er vergangene Saison seine Qualitäten auch international unter beweis. In sechs Spieler erzielte der wuchtige Angreifer vier Treffer. Für die spanische U19-Nationalmannschaft kam Ruiz bisher auf sechs Einsätze. Sein Vertrag bei Real läuft noch bis zum 30. Juni 2021, daher wäre sowohl eine Leihe als auch ein Kauf für die Eintracht möglich. Neben der SGE sollen weitere europäische Vereine an dem Mittelstürmer interessiert sein. Für die SGE könnten am Ende die guten Beziehungen zu Real sprechen.

