Martin Hinteregger: „Wir sind einfach eine geile Mannschaft“

Eintracht Frankfurt hat den FC Bayern München im eigenen Stadion deklassiert und mit 5:1 gewonnen.

Frankfurt - Am Ende als die Mannschaft die verdiente Ehrenrunde drehte, als die Fans kaum noch wussten, wohin mit ihrer Freude, hat das Ergebnis minutenlang vom riesigen Videowürfel geleuchtet. Eintracht Frankfurt gegen Bayern München 5:1 stand da bunt und weiß auf schwarz. Der eine oder andere Spieler, Trainer oder auch Zuschauer musste immer mal wieder hochschauen, weil es ja ein so unglaubliches Resultat war. Stimmt das wirklich? Zum ersten Mal seit 2010 hatte die Eintracht die Bayern wieder geschlagen.

Zum ersten Mal nach drei bitteren Niederlagen in der letzten Saison mit insgesamt 1:13 Toren, hatte Adi Hütter gegen seinen Vorgänger Niko Kovac gewinnen können. Seit dem 6:0 am 22.November 1975 war es der höchste Eintracht-Sieg gegen den Rekordmeister in der Geschichte. Der Vater des historischen Sieges hatte ein wenig Mühe, seine Gefühle zu kontrollieren. „Ich bin glücklich und stolz“, sagte der Trainer, „der Sieg lässt unsere Zuschauer fliegen.“ An die dachte auch der Sportvorstand. „Die Fans können einen draufmachen. Sie sollen es genießen und von mir aus können sie drei Tage Party machen“, sagte Fredi Bobic, „aber wir werden auf dem Boden bleiben.“

Heimstarke Eintracht ist nur eíne Seite der Medaille – Adi Hütter: "Müssen auch auswärts Punkte holen"

Die Frankfurter bewegten sich zwischen überschäumender Freude und sympathischem Realismus.

„Ich weiß, wie ich den Sieg einzuschätzen habe, denn wir haben die Bayern erwischt, wie es selten möglich ist“, sagte Adi Hütter, „sie hatten viele Verletzte, dazu kam die frühe rote Karte.“ Und er mahnte auch gleich, dass die Heimstärke der Eintracht, aktuell zu Hause die beste Mannschaft der Liga, nur eine Seite der Medaille ist. „Auch auswärts müssen wir Punkte holen, wenn wir oben dabeibleiben wollen“, sagte er. Gelegenheit gibt es schon in dieser Woche. Am Donnerstag geht es zum vorentscheidenden Europacupspiel nach Lüttich, am Sonntag zum einen Rang besser platzierten SC Freiburg.

Mitnehmen werden sie in die Fremde viel Selbstvertrauen und das Gefühl, den Spitzenmannschaften immer ein wenig enger auf die Pelle zu rücken. Denn die schlichte Wahrheit des Samstags war: Die Eintracht hatte einfach großartig gespielt. Sie hatten genau am richtigen Tag den vielen überragenden Spielen der letzten Monate ein weiteres hinzugefügt. Sie hatten die Gunst der Stunde genutzt. „Wir haben gewusst, wenn die Bayern zu schlagen sind, dann heute“, erzählte Martin Hinteregger später. Das Wissen um die Schwäche des Gegners ist das eine, die Umsetzung der eigenen Stärke das andere, „Unglaublich, so etwas erlebt man nur einmal im Leben“, sagte der Frankfurter Torhüter Frederik Rönnow. „Gefühlt sind wir spielerisch noch stärker als im vergangenen Jahr“, sagte Filip Kostic, der Nationalspieler Yoshua Kimmich mehr als einmal düpiert hatte, „der Trainerstab macht einen wirklich guten Job, ihnen haben wir diesen Sieg zu verdanken“. Die Eintracht kommt aktuell immer als Einheit daher, auf dem Platz und abseits des Platzes.

Eintracht Frankfurt: Früher Platzverweis von Jerome Boateng spielt der SGE in die Karten

Es gibt so Spiele, da kommt alles zusammen. Die Aufstellung, die Form, das Spielglück, die Schwäche des Gegners. Trainer Hütter hat längst ein Gefühl entwickelt, welche Spieler an welchem Tag passen. Dass er mit Makoto Hasebe ausgerechnet den seit Wochen besten Spieler auf der Bank ließ, musste vorher nicht jeder verstehen. Hinterher hatte es jeder verstanden. „Ich bin extrem stolz, weil wir unglaublich viele und schwere Spiele haben und weniger Regenerationszeit als die Bayern hatten“, sagte Hütter. Er hatte auf die Härte und den Willen von Martin Hinteregger als mittlerer Verteidiger gesetzt. Bis auf eine Ausnahme, als Robert Lewandowski mit einem Alleingang den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielt hatte, war das eine Ideallösung. Nicht nur, weil Hinteregger auch wieder selbst ein Tor erzielte. „Der Trainer hat die richtige Mannschaft aufgestellt und er hat richtig ausgewechselt“, sagte Dragoslav Stepanovic, einer der prominenten Vorgänger Hütters, „er hat Niko Kovac mit seiner Offensive überrascht.“

Die Frankfurter hatten emotional und aggressiv gespielt, sie hatten aber auch klug und überlegt gespielt. Sie hatten ihre Tore teilweise großartig herauskombiniert, sie hatten taktisches Verständnis mit viel Leidenschaft kombiniert. Der frühe Platzverweis von Jerome Boateng hatte ihnen in die Karten gespielt. Was sie draus gemacht haben, war wie aus dem Lehrbuch. „Die Jungs haben es clever und sauber gespielt. So wie man eine Überzahl ausspielen muss. Das ist gar nicht so einfach“, sagte Fredi Bobic. Natürlich waren die Tore an diesem Tag auch immer genau im richtigen Moment gefallen. In der zweiten Halbzeit war es nach dem 3:1 fast ein Scheibenschießen. Alleine Manuel Neuer hat einen noch höheren Sieg der Eintracht verhindert. Fazit von Martin Hinteregger: „Wir sind eine richtig geile Mannschaft.“