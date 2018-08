Eintracht hofft auf den „Sommerschlussverkauf“

Frankfurt - Wenn die 0:5-Klatsche gegen Bayern München beim Supercup für etwas gut war bei der Frankfurter Eintracht, dann dafür, dass auch den größten Optimisten die Augen geöffnet wurden. Die sportliche Leitung und der Trainer sind sich einig, dass noch weitere Neuzugänge kommen sollen. Von Peppi Schmitt

Die Positionen und Anforderungsprofile sind klar: Mittelfeldspieler und Außenstürmer werden gesucht, keine Spieler mehr für die Breite, die noch entwickelt werden müssen, sondern gestandene Profis, die dem Team sofort weiterhelfen können. Der holländische Nationalspieler Tonny Vilhena (23) von Feyenoord Rotterdam wäre vielleicht so ein Spieler. Doch die Eintracht soll laut holländischen Medien bei Feyenoord abgeblitzt sein. Keine leichte Aufgabe also für Sportvorstand, Manager und Kaderplaner schnell und nachhaltig fündig zu werden. „Wer uns kennt, weiß, dass wir bis zum Schluss den Markt im Auge haben“, sagte Manager Bruno Hübner, „wenn etwas dabei ist, was wir uns leisten können, werden wir reagieren“. Vor einem Jahr hatte das im „Sommerschlussverkauf“ ganz am Ende der Transferperiode Ende August mit Kevin-Prince Boateng und Ante Rebic ganz wunderbar geklappt. Aber Hübner fügt auch hinzu: „Wir müssen auch Spieler abgeben.“

Das Aufgebot ist viel zu groß, aufgebläht mit viel Masse und zu wenig Klasse. Trainer Adi Hütter hatte schon relativ früh Akzente gesetzt, als er mit Daichi Kamada, Branimir Hrgota, Marc Stendera und Nelson Mandela vier Spieler nicht mit ins Trainingslager genommen hatte. Seitdem arbeitet das Quartett in der „Trainingsgruppe 2“. Was durchaus ein problematisches Vorgehen ist. Zwar fehlt es den Spielern nicht an professioneller Betreuung, die muss aus vertragstechnischen Gründen auch gegeben sein. Einige Zeit hat der Technische Direktor Marco Pezzaiuoli, einst Bundesligatrainer in Hoffenheim, sich um die „Aussortierten“ gekümmert, in dieser Woche wurde unter anderem mit Fitness-Trainer Martin Spohrer gearbeitet.

Stendera (22), Kamada (22), Hrgota (25) und Mandela (19) lernen aktuell die Schattenseiten des Profifußballs kennen, finanziell zwar abgesichert, sportlich aber sehr unbefriedigend. Trotz laufender Verträge sollen sie gehen, um damit Platz für andere zu machen. „Jeder, der gerne Fußball spielt, sollte sich einen Verein suchen, bei dem er diese Möglichkeit auch hat“, macht Hübner Druck, „hier sind die Möglichkeiten nicht gegeben.“ Der Verein würde die Spieler bei einem eventuellen Wechsel „unterstützen“. Soll wohl heißen: An eventuellen Ablösesummen wird es nicht scheitern. Freilich gibt es andere Hinderungsgründe. So hat Stendera (22) vor zwei Jahren einen sehr hoch dotierten Vertrag (Laufzeit bis 2020) bei der Eintracht unterschrieben. Kaum ein Verein aus der gehobenen Zweiten Liga oder dem unteren Teil der ersten Liga wird das bezahlen können. Ganz ähnlich scheint der Fall bei Stürmer Hrgota (Vertrag bis 2019) zu liegen. Lockere Anfragen gab und gibt es, doch konkret ist noch nichts geworden. Bei beiden freilich stehen die Chancen gut, einen neuen Arbeitgeber zu finden.

Der Japaner Kamada (Vertrag bis 2021) hat es da schwerer. Er ist in Deutschland nach nur drei Bundesligaeinsätzen weitgehend unbekannt. Nachdem ihn die Eintracht im Sommer 2017 für 2 Millionen Euro aus Sagan geholt hatte, ist er relativ schnell in der Versenkung verschwunden. Und der einst als Supertalent gefeierte Mandela wurde nicht nur von Trainer Kovac im letzten Sommer zurück zur Jugend geschickt, sondern hat sich danach auch noch eine schwere Knieverletzung (Kreuzbandriss) zugezogen. Die Berater, die laut Hübner „früh informiert wurden“, haben noch keine Lösungen gefunden.

Weitere Härtefälle deuten sich schon an. Die Chancen für Nachwuchsspieler im Profikader wie Deji Beyreuther (18) oder Noel Knothe (19) tatsächlich zu Bundesligaeinsätzen zu kommen sind verschwindend gering. Im Grunde wissen diese beiden, dass sie ihr nächstes Spiel für die Eintracht im Winter während der Vorbereitung auf die Rückrunde bestreiten werden. Es sei denn, es gibt zwischen Liga, DFB- und Europapokal noch irgendwelche weitere Testspiel im Herbst. Das Okay für Wechsel in der sommerlichen Transferperiode (bis 31. August) würden sie wohl auch kaum bekommen, denn sie werden für die „Deutschquote“ benötigt. Bedauern muss die Spieler sicher keiner, sie werden ja ordentlich bezahlt. Aber für die sportliche Entwicklung ist ihr aktueller „Status Quo“ nicht wirklich förderlich.