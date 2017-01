Eintracht holt Mittelfeldmann vom VfB Stuttgart

19-jähriger Max Besuschkow kommt bis 2020

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht hat den erst 19 Jahre alten Max Besuschkow vom VfB Stuttgart verpflichtet. Der Mittelfeldspieler unterschrieb bis 2020.

Eintracht Frankfurt hat den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler Max Besuschkow verpflichtet. Der in Tübingen geborene Rechtsfuß wechselt vom VfB Stuttgart an den Main und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Dies teilte die Eintracht heute mit. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. „Ich kenne Max Besuschkow schon seit meiner Zeit beim VfB Stuttgart und konnte mich über sein vorhandenes Talent überzeugen“, sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic.

Besuschkow wechselte 2006 vom FC Rottenburg zum VfB Stuttgart, wo er in der Saison 2012/13 die Deutsche U17-Meisterschaft gewann. 2015 absolvierte der Mittelfeldspieler sein Profidebüt beim VfB Stuttgart II in der 3. Liga. Insgesamt absolvierte er 52 Spiele (sieben Tore) für die zweite Mannschaft der Schwaben. Der Junioren-Nationalspieler trug von der U15 bis zur U19 in 38 Spielen (acht Tore) das DFB-Trikot. „Bruno Hübner und Niko Kovac sind von seinem Potenzial überzeugt. Wir wollen Max in Frankfurt die Möglichkeit bieten unter Bundesligabedingungen zu trainieren und ihm die Zeit geben, sich zu weiter zu entwickeln“, erklärt Bobic. Der 1,87 Meter große Mittelfeldspieler ist bereits die zweite Winterverpflichtung der Frankfurter. Beim heutigen Trainingsstart ist auch der Ecuadorianer Andersson Ordonez dabei. Anschließend reist die Eintracht bereits am Mittwoch zum Trainingslager nach Abu Dhabi. (dani)