Hradecky und Boateng verraten „Geheimnisse“

Boateng beim Empfang am Roemer in Frankfurt gestern Nachmittag.

Berlin/Frankfurt - Video-Analysen? Taktik? Viererkette oder Fünferkette? Nichts von alledem. Fußball kann viel einfacher sein. Manchmal hilft schon ein bisschen Einsicht. Von Peppi Schmitt

Torwart Lukas Hradecky hatte nach der Pleite auf Schalke das Trainerteam wegen der vermeintlich zu hohen Intensität im Training kritisiert. „Diese Woche war alles ganz entspannt“, sagte der Finne, „sogar der Trainer hat am Donnerstag gelacht, das war ganz unnormal für ihn“. Für große Ziele brauche man halt manchmal „Veränderungen“. Und dann hat Kevin-Prince Boateng auch noch den wahren Endspiel-Plan der Eintracht verraten. „Er hat vor dem Spiel gesagt mit seinem super Deutsch: 'Bruda, schlag den Ball lang!' Und dann hab ich gesagt: Bruda, ich schlag den Ball lang!" Er, das war Ante Rebic, der „Spieler des Finals“, der zweifache Frankfurter Torschütze. „Was der Junge da gestern gemacht hat, das war unglaublich", sagte Boateng.

Der Kroate Rebic war der beste Stürmer auf dem Platz. Nicht der Pole Lewandowski, nicht der Franzose Ribery, nicht der Deutsche Müller. Er hat das 1:0 geschossen nach Pass von Boateng, das 2:0 nach Pass von Danny da Costa, der offenbar die Absprache der „Einfachtaktik“ mitbekommen hatte. Beide Male hat Rebic sich gegen Bayern und Deutschland durchgesetzt. Die beiden Nationalspieler Niklas Süle und Mats Hummels sahen alt aus. „Das erste kann jeder machen, wenn man so schnell ist“, flachste Sportvorstand Fredi Bobic, „aber das zweite war unfassbar, er hat Mats Hummels ja gefühlt zehn Meter abgenommen.“

Rebic hatte nur 28 Ballkontakte im Spiel, aber wenn er am Ball war, hat es bei den Bayern gebrannt. Wie eine Urgewalt kam er über die Münchner, wie ein Büffel rammte er sich durch die Abwehr. Rebic steht bis 2021 unter Vertrag. Vorausgesetzt es gibt keine geheime Ausstiegsklausel ist das bares Geld für die Eintracht. Entweder durch einen Verkauf oder durch weitere Tore in der Zukunft. Der Marktwert dürfte für einen Stürmer seiner Klasse und seines Alters (24) inzwischen bei 25/30 Millionen Euro liegen. Bezahlt haben die Frankfurter zwei Millionen Euro an den AC Florenz.

„Er ist eine Maschine“, hat Boateng den Kollegen gelobt. Und das eigene Licht unter den Scheffel gestellt. Denn der „Prince“ hat im letzten Saisonspiel noch einmal an jene Form anknüpfen können, die ihn in Frankfurt so unentbehrlich macht. Boateng war präsent in jeder Minute der Begegnung. Er hat kluge Pässe geschlagen, wichtige Zweikämpfe gewonnen, war ein echter Anführer. Ganz anders als noch vor einer Woche auf Schalke. Thiago? James? Nein, Boateng war prägend. „Ich habe vor dem Spiel gesagt, wir gewinnen. Ich habe in der Halbzeit gesagt, wir gewinnen“, hat er später erzählt, „jetzt haben wir gewonnen“.

Wille kann Berge versetzen. Das sah auch Sportchef Bobic so. Und wies auf andere „Helden“ hin. Makoto Hasebe und David Abraham hätten „unglaubliche Willensleistungen“ gezeigt. Hasebe bei einer „Monstergrätsche“ gegen den einschussbereiten Tolisso. Und Abraham bei einem Vorstoß in der 92.Minuite, als er alleine übers Feld gerannt war, von den Bayern verfolgt, von den Kollegen nur beobachtet. „Wir wollten einfach den Sieg mehr“, sagte Bobic.