Der Frankfurter Plan: Zwei sollen weg, einer könnte kommen

Bild aus dem Trainingslager in Florida. Weitere Motive in der Galerie

Frankfurt - Timothy Chandler nimmt eine Schlüsselrolle bei den Personalplanungen der Frankfurter Eintracht in der noch bis Ende des Monats laufenden Transferperiode ein. Er soll der Spieler sein, der Danny da Costa in der Rückrunde entlastet. Von Peppi Schmitt

Klappt das, werden die Frankfurter keinen neuen Spieler mehr holen. Klappt das nicht rechtzeitig, würde Handlungsbedarf bestehen. „Unsere Mannschaft ist gut aufgestellt“, sagt Sportvorstand Fredi Bobic, „ich kann mir nicht vorstellen, dass sich noch etwas Größeres tut.“ Hört sich ganz so an, als würde die Frankfurter Eintracht mit dem aktuellen Kader in die Rückrunde gehen. Sicher ist das freilich nicht, „Stand jetzt“ sozusagen. Denn zum einen gibt es Spieler, die den Verein verlassen wollen und/oder sollen. Und da gibt es ja noch die Fragezeichen um Chandlers Gesundheit und Fitness.

Die rechte Außenposition ist bei der Eintracht nur einfach besetzt, da Costa war der „Dauerspieler“, wurde in allen Spielen des ersten halben Jahres eingesetzt, lief in den letzten Partien dann folgerichtig „auf der Felge“. Chandler ist im Spätsommer wegen eines Knorpelschadens am Knie operiert worden, steht jetzt beim Trainingslager in den USA wieder im Training, „Es sieht ganz gut aus“, sagt Trainer Adi Hütter. Freilich kann Chandler noch nicht alle Übungen mitmachen, ist von Einsätzen in der Bundesliga noch ein Stück weit entfernt. Der Trainer und Manager Bruno Hübner lassen darum keine Zweifel, „dass wir die Köpfe zusammenstecken und diskutieren, ob wir etwas machen müssen, wenn es bei Timmy noch länger dauert.“

Und genau in diesem Zusammenhang fällt bei der Eintracht, die in der Nacht zum Freitag (1 Uhr) im Rahmen des „Florida-Cups“ gegen den FC Sao Paulo spielt, seit Wochen und Monaten immer wieder der Name Kevin Mbabu. Der 23 Jahre alte Verteidiger spielt bei Young Boys Bern, hat dort im letzten Jahr unter Adi Hütter mitgeholfen die Schweizer Meisterschaft zu erringen. Es ist kein Geheimnis, dass sich der Eintracht-Coach seinen ehemaligen Schützling gut in Frankfurt vorstellen könnte. Mbabu wäre ist der Favorit, aber er ist teuer, für die Eintracht zu teuer. Zudem soll er auch von Schalke 04 umworben werden. Laut Bild haben die Schalker neun Millionen Euro Ablöse geboten und sind beim Manager von Young Boys, dem ehemaligen Frankfurter Profi und Kapitän Christoph Spycher, abgeblitzt. Für die Eintracht liegt eine Ablösesumme in diesen Höhen außerhalb des Vorstellbaren, höchstens ein Leihgeschäft wäre denkbar. Und dies wohl erst im Sommer. Als einziger Trumpf bliebe da wohl, dass Mbabu wohl lieber zu seinem ehemaligen Förderer Hütter wechseln würde als nach Schalke.

Bilder: Eintracht-Trainingslager in Florida Zur Fotostrecke

Mittel würden frei, wenn andere Spieler von der Gehaltsliste gestrichen werden könnten. Die Kandidaten dafür Branimir Hrgota und Marco Fabián. Ihnen und ihren Beratern wurde schon offen kommuniziert, dass die sportlichen Chancen in Frankfurt gen Null tendieren. Fabián hat daraus schon Konsequenzen gezogen. Er wollte schon im letzten Sommer gehen, doch da ist ein Wechsel zu Fenerbahce Istanbul in letzter Minute geplatzt. Jetzt unternimmt er einen neuen Anlauf, den Verein zu wechseln. „Ich will mehr spielen, deshalb muss ich weg“, sagt er. Nach der Rückkehr nach Frankfurt sollen nächste Woche Nägel mit Köpfen gemacht werden. „Dann entscheidet sich, wohin ich gehe,“ sagt der 29 Jahre alte Mittelfelsspieler. Angebote liegen ihm vor aus Mexiko, aus Dubai und aus China.

Eine größere Ablösesumme wird die Eintracht mit Fabián, den sie im Januar 2016 für 3,7 Millionen Euro aus Guadalajara (Mexiko) geholt hat, nicht erzielen können, der Vertrag läuft im Sommer aus. Ganz ähnlich verhält es sich bei Stürmer Hrgota. Dabei tut sich der Schwede offenbar deutlich schwerer als Fabián Interessenten zu finden. Vor der Saison soll er Angebote aus Hannover und Nürnberg abgelehnt haben. Aktuell gibt es noch keine konkreten Anfragen.