Eintracht: Wichtiger Punkt, aber spielerische Armut

Frankfurt - Es gibt 0:0, die können auch ohne Tore mitreißen. Das torlose Unentschieden zwischen der Frankfurter Eintracht und dem Hamburger SV gehört nicht in diese Kategorie. Von Peppi Schmitt

Es war ein schreckliches Fußballspiel, das den 51.500 Zuschauern in der ausverkauften Arena geboten wurde. Mit unterirdischen statistischen Werten. In den gesamten 90 Minuten war ein einziger Schuss aufs Tor gekommen, Frankfurts Michael Hector war an HSV-Torwart Rene Adler gescheitert, das ist der Minuswert für die gesamte Saison. Die Eintracht hatte nur eine Passquote von 57 Prozent erreicht, der HSV gar nur 51 Prozent, also sind fast die Hälfte aller Abspiele beim Gegner gelandet. "Das war kein Leckerbissen", sagte später HSV-Trainer Markus Gisdol. Das war aber schon die einzige kritische Anmerkung, die die beiden Trainer während er Interviews nach dem Spiel machten. Ansonsten überhäuften sie sich gegenseitig mit Lob für die geleistete Arbeit. Und betonten beide: "Mit dem einen Punkt können wir gut leben."

Das trifft vor allem auf die Frankfurter zu, die zwar auch im sechsten Spiel in Folge ohne Sieg geblieben sind, aber zumindest das vordringlichste Ziel, den Abstand zum Relegationsplatz auf neun Punkte zu halten, auch erreicht haben. "Dieser Punkt ist sehr, sehr wichtig", sagte Trainer Niko Kovac, "denn jeder Punkt hilft uns weiter." 36 hat die Eintracht gesammelt und ist dem Saisonziel von 40 Punkten ein klitzekleines Schrittchen näher gekommen. Platz sieben in der Tabelle bildet freilich nicht mehr das aktuelle Leistungsvermögen ab, die Frankfurter bleiben das zweitschlechteste Team der Rückrunde. Inzwischen ist das Spielniveau wieder so weit gesunken, dass man sich an die Anfänge von Niko Kovac vor einem Jahr im Abstiegskampf erinnert fühlt. Kombinationsspiel findet kaum noch statt, gegen den HSV war das Ziel eindeutig, die sogenannten "zweiten Bälle" zu erkämpfen. Das hieß: Den Ball hoch nach vorne schlagen, hinterher rennen, den abgewehrten Ball erobern. Da der HSV die gleiche Taktik bevorzugt, flogen die Bälle beidseitig nur so durch die Luft.

Haseba wird in Japan operiert

Das ist nicht der Fußball, den Kovac gerne sieht. Aber es hat Gründe, dass er ihn seiner Mannschaft trotzdem verordnet oder möglicherweise verordnen muss. Denn die Personalsituation lässt nicht viel mehr zu. Nach Jesus Vallejo (Muskelverletzung) war kurzfristig auch noch Makoto Hasebe ausgefallen, also ein zweiter Spieler mit Talent zum Spielaufbau. Szabolcs Huszti wurde im Winter abgegeben nach China, wo er inzwischen wieder spielt. Im Mittelfeld herrscht ein absolutes spielerisches Vakuum. Wenigstens war Marco Fabián wieder dabei. Zu wenig, um wirklich guten Fußball zu spielen. Dennoch hatten die Frankfurter die Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Doch Branimir Hrgota traf wie schon in München und Leverkusen auch aus bester Position das Tor nicht, Ante Rebic köpfte drüber, Hector scheiterte an Adler und Danny Blum verdaddelte in letzter Minute den letzten Pass zum freistehenden Taleb Tawatha. Und der HSV? Der hätte einen Elfmeter bekommen können, als David Abraham im Strafraum ungeschickt gegen Filip Kostic zum Ball gegangen war, mehr nicht. Das spricht für eine solide Defensivleistung der Frankfurter.

Es sind die personellen Engpässe, die Kovac die Möglichkeiten nehmen, während des Spiels korrigierend einzugreifen. Beispiele gab im Hamburg-Spiel genug, beginnend schon vor dem Anpfiff. Hasebe sollte natürlich spielen, doch die Knieverletzung des Japaners hat sich als schwerwiegender herausgestellt, als zunächst angenommen. Eine MRT-Untersuchung hat ergeben, dass bei seinem Pfosten-Crash in München irgendetwas kaputt gegangen ist. "Hase wollte unbedingt spielen und hatte Tränen in den Augen, aber wir wollten kein Risiko eingehen", sagte Kovac. Die arthroskopische Operation des Kniegelenks wird wahrscheinlich bei einem Arzt des Vertrauens in Japan durchgeführt. Dafür nehmen Hasebe und die Eintracht sogar ein sicher nicht heilungsfördenden Flug zum anderen Ende der Welt in Kauf.

Für Hasebe musste Kovac Marco Russ aufstellen, der zum ersten Mal seit seiner Krebserkrankung vor einem Dreivierteljahr wieder im Anfangsteam stand. Gleich in der Anfangsphase hatte Russ eine Situation völlig falsch eingeschätzt. "Da war mein Navigationsgerät noch nicht richtig eingestellt", sagte er später. Doch danach hat der erfahrenste Frankfurter seine Sache gut gemacht. Sehr gut sogar, wie Kovac sagte, "das war Note 1". Kovac wollte dann Fabián auswechseln und Aymen Barkok bringen. Doch dann war Russ mit dem Kräften am Ende und musste raus. "Die Mannschaft stellt sich von alleine auf", klagt er. Im Mittelfeld hat der Trainer sowieso keine Alternativen mehr. Vom einzigen "Sechser" Omar Mascarell, einem reinen "Zerstörer", kommt nach vorne rein gar nichts. Und so stockt das Angriffsspiel nicht nur, es kommt vor allem in Heimspielen immer häufiger zum Stillstand.

Und vorne? Da rennen sie, Ante Rebic, auch der etwas tiefer spielende Mijat Gacinovic, vor allem Branimir Hrgota. Aber das Wichtigste des Spiels, das Erzielen von Toren, gehört nicht zu ihren Kernkompetenzen. Auch deshalb war es durchaus verwunderlich, dass Kovac bis zur 85. Minute wartete, ehe er Alex Meier ins Spiel brachte. Auf Nachfrage reagierte der Trainer zunächst unwirsch. Er verstehe die Frage nicht, sagte Kovac, "es bestand keine Notwendigkeit". Das machte deutlich, dass der Frankfurter Trainer tatsächlich froh war, den einen Punkt behalten zu haben. (sp)