Adi Hütter will endlich mal gegen den FC Bayern München punkten

Eintracht Frankfurt muss am Samstag gegen den FC Bayern München ran. Adi Hütter hofft vor heimischer Kulisse auf Punkte gegen den Rekordmeister.

Frankfurt - Der 3:1-Sieg im Pokalendspiel am 19.Mai 2018 gegen den FC Bayern München hat im Grunde eine neue Ära der Frankfurter Eintracht begründet. Seitdem ging es und geht es steil nach oben mit dem gesamten Klub seitdem spielt die Eintracht im Europacup, seitdem kann sie in den höheren Regalen Spieler „einkaufen“, seitdem wird die Eintracht in der Öffentlichkeit in nah und fern ganz anders wahrgenommen. Die Eintracht hat mit vielen Großen der Fußball-Welt auf Augenhöhe gespielt, erwähnt seien Inter Mailand, Benfica Lissabon oder der FC Chelsea.

Doch ausgerechnet gegen die Bayern geht seitdem dem großen Triumph nichts mehr. Das Imperium hat die Pokalpleite von Berlin nicht vergessen und zurückgeschlagen. Die letzten drei Ergebnisse: 5:0 im Supercup in Frankfurt, 3:0 in der Vorrunde, 5:1 in der Rückrunde. 1:1 Tore bei drei Niederlagen, kein Wunder, dass Trainer Adi Hütter die Münchner als den „klaren Favoriten“ für das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison (Samstag, 15.3ß Uhr, live bei Sky und im ZDF sowie bei uns im Live-Ticker) bezeichnet. Die Eintracht und ihr Trainer haben etwas gutzumachen. „Es wäre schön, wenn wir mal unter meiner Ära punkten könnten“, sagt Hütter.

Eintracht Frankfurt: Gute Voraussetzungen vor Spiel gegen FC Bayern München

Die Voraussetzungen erscheinen auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Von den letzten acht Pflichtspielen haben die Frankfurter nur ein einziges verloren. Zudem sind sie aktuell die heimstärkste Mannschaft der Liga, in dieser Saison in der eigenen Arena ungeschlagen.

„Wir können sehr selbstbewusst ins Spiel gehen“, sagt Hütter, „wenn wir 90 Minuten marschieren, in die Zweikämpfe kommen und über Grenzen hinaus gehen, dann haben wir sicher eine Chance.“ Mit einer angeblichen oder tatsächlichen Schwäche des Gegners habe dies nichts zu tun. Damit, so der Frankfurter Trainer, beschäftige er sich nicht. „Die Bayern sind immer am gefährlichsten, wenn man das Gefühl hat, sie wären angeschlagen“, sagt er, „ich weiß was auf uns zukommt.“

Trotz der Gegentorflut gegen die Bayern aus der letzten Saison wird die Eintracht sich sicher nicht verstecken, Defensivfußball liegt der Mannschaft nicht. „Die Bayern werden mehr Ballbesitz haben, das ist klar“, erwartet der Frankfurter Trainer, „wir müssen gut verteidigen, aber auch mutig nach vorne spielen.“ Zwischen den Linien müssten sich seine Spieler „gut bewegen“ fordert er, die „Räume eng machen“ und „gut miteinander kommunizieren“. Erste Pflicht aber sei, nicht aus Respekt vor dem amtierenden Meister zu erstarren. Hütter: „Ich möchte, dass wir unser Spiel durchziehen, obwohl wir wissen, dass die Bayern hohe Qualität haben.“

Adi Hütter hält sich mit Hinweisen auf Aufstellung von Eintracht Frankfurt zurück

Wie immer bei den offiziellen Pressekonferenzen hielt sich Hütter mit Hinweisen auf die mögliche Aufstellung zurück. „Wir können ziemlich aus Vollen schöpfen kann“, sagte er immerhin. Martin Hinteregger, beim Pokalspiel in St. Pauli zur Pause ausgewechselt, wird ebenso spielen können wie Filip Kostic, der in Hamburg nicht mit dabei war. Beide haben am Abschlusstraining teilgenommen. Genau wir André Silva. Der Portugiese hat sich unter der Woche nach Achillessehnenbeschwerden beim Training zurückgemeldet. Vielleicht reicht es für ihn ja schon zu einem Platz auf der Bank.

Der Frankfurter Trainer hat also viele Möglichkeiten. „Ich werde auch in Gesprächen ausloten, wen ich rausschicke“, sagt er, „je nachdem, was wir brauchen und was wir wollen“. Selbst bei der Frage nach einer Aufstellung mit einer Sturmspitze oder mit zwei, hielt er sich bedeckt. „Das bleibt offen, wir wollen ja den Gegner auch ein bisschen überraschen“, sagte der Eintracht-Coach.

Von Peppi Schmitt

Eintracht: Rönnow, Abraham, Hasebe, Hinteregger – Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic – Sow – Paciencia, Dost.- Bank: Wiedwald, Ndicka, Chandler, Durm, Kohr, Kamada, Gacinovic, Joveljic, Silva.