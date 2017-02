Huszti auf dem Weg zurück nach China

Frankfurt - Seit Anfang des Jahres fehlt Szabolcs Huszti beim Training. Begründung: Eine Achillessehnenentzündung, die sich auch in dieser Woche nicht wirklich gebessert hat. Jedenfalls steht Huszti seit Wochen nicht mehr gemeinsam mit den Kollegen auf dem Trainingsplatz, auch am Mittwoch hat er individuell im Kraftraum gearbeitet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er nicht mehr zurückkehren wird. Von Peppi Schmitt

Huszti liebäugelt mit der Rückkehr zum chinesischen Klub Changchun Yatei, von dem er vor gut einem Jahr zur Eintracht gekommen war. Nun haben die Chinesen ihm ein sehr gut dotiertes Angebot unterbreitet, bei dem er angeblich das Dreifache verdienen kann wie in Frankfurt. Der Eintracht winkt rund eine halbe Million Euro als Ablösesumme. Vor einem Jahr hatte sie eine Viertelmillion bezahlt. Aus der Pressestelle der Eintracht hieß es, „dass wir keine Stellungnahme abgeben, weil es nichts Konkretes gibt.“ Doch es kann nun sehr schnell sehr konkret werden. Der bald 34 Jahre alte Huszti ist am Mittwochabend nach China geflogen und soll dort einen Vertrag unterschreiben. Stehen die Achillessehnenbeschwerden aber einem Wechsel im Weg, wird er wieder zurückkehren.

Sein Vertrag in Frankfurt läuft noch bis zum Ende der Saison und würde sich bei einer entsprechenden Anzahl von Einsätzen automatisch um ein Jahr verlängern. Trainer Niko Kovac wollte vom Verlust des Mittelfeldspielers (noch) nichts wissen. „Das sind alles Spekulationen“, sagte er am Mittwochmittag, „für mich stellt sich diese Frage nicht.“ Doch es scheint nur noch eine Frage der Zeit. Huszti jedenfalls geht von einer Rückkehr ins Reich der Mitte aus. Vom einigen Kollegen hat er Huszti in der Kabine schon mal verabschiedet. Das sportliche Risiko des nun eingefädelten Wechsels liegt bei der Eintracht. Denn Huszti war mit 15 Einsätzen in der Vorrunde absoluter Stammspieler und dürfte dem Team fehlen. Zudem sind defensive Mittelfeldspieler im Kader dünn gesät.

Aktuell steht da nur Omar Mascarell zur Verfügung, da sich ja Makoto Hasebe inzwischen als „Libero“ etabliert hat. Und da die Transferliste für Deutschland ja seit Montagabend geschlossen ist - für China ist sie noch offen – könnten die Frankfurter auch keinen Ersatz mehr verpflichten. Durchaus irritierend, dass die Eintracht sich nicht noch auf dieser Position in der winterlichen Transferperiode verstärkt hat. Für den Trainer sind dies keine guten Nachrichten. Genausowenig wie das andauernde Fehlen von Marco Fabián. Dessen Verletzung ist äußerst hartnäckig und hat sich auch bei einem Besuch beim Berliner Physiotherapeuten Thomas Sennewald in der letzten Woche nicht wirklich verbessert. Fabián steht nach wie vor wegen Problemen am Rücken und der Hüfte nicht zur Verfügung. Nun soll eine Untersuchung in München beim Arzt der Nationalmannschaft, Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfarth, neue medizinische Erkenntnisse bringen. Für die Partie gegen Darmstadt und sicher auch für die beiden Auswärtsspiele nächste Woche in Hannover (Pokal) und Leverkusen ist Fabián kein Thema.

Fürs Spiel am Sonntag gegen den SV Darmstadt 98 aber hat der Frankfurter Trainer dennoch keine Personalprobleme. Zu den Siegern von Schalke werden mit Lukas Hradecky, Ante Rebic und Danny Blum drei weitere Profis hinzustoßen. Die Vorbereitung aufs Derby ist seit Mittwoch in vollem Gange. Kovac ließ üben, was gegen die Darmstädter höchstwahrscheinlich gebraucht wird. Auf engstem Raum gab es intensive Spiele, mit schnellen Passfolgen, vielen Zweikämpfen und der Aufgabe, immer wieder das Spiel von einer auf die andere Seite zu verlagern. Das alles klappte erstaunlich gut.

Das Selbstvertrauen der Spieler hilft in diesen Tagen und Wochen, den Ball sicher zu bewegen. Das zeigte sich auch beim einem kurzen Trainingsspiel über das gesamte Feld. Sollte ein Darmstädter „Spion“ unter den Kiebitzen gewesen sein, hat er nicht viel gesehen. Der Eintracht-Coach hatte die Mannschaften bunt gemischt. Am Ende der zweitstündigen Übungseinheit wurde noch Abschlüsse geübt. Flanken von links und rechts wurde in den Strafraum geschlagen und mussten dort verwertet werden. Auch da hatte die Frankfurter eine gute Quote. Mitten drin war zum ersten Mal auch Neuzugang Marius Wolf. „Er hat gezeigt, dass er das eine oder andere kann“, sagte Trainer Kovac später, „jetzt soll er sich erstmal akklimatisieren und alle kennenlernen.“ Grundsätzlich sei er mit dem Neuen „zufrieden“, erwartet aber keine Wunderdinge, „das ist eine Verpflichtung für die Zukunft“, sagte er.

Bilder: Eintracht siegt auf Schalke mit 1:0 Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Hübner