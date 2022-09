Eintracht Frankfurt in der taktischen Sackgasse

Von: Peppi Schmitt

Lange Gesichter gab es bei den Spielern von Eintracht Frankfurt – von links Torhüter Kevin Trapp, Mario Götze und Tuta – nach der 0:1-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg um Ex-Trainer Niko Kovac. © Hübner

Bei Fußball-Erstligist Eintracht Frankfurt treten nach der 0:1-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg Konflikte zutage

Frankfurt – Am 18. Mai hat die Frankfurter Eintracht mit dem Europapokalsieg von Sevilla den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte gefeiert. 115 Tage später herrscht Katzenjammer beim Fußball-Bundesligisten. Schlimmer noch: Die Eintracht ist gerade dabei, eine historische Chance zu verspielen. Es sind nicht nur die enttäuschenden Resultate dieser Woche, das 0:

3 im ersten Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon und nun das 0:1 gegen den VfL Wolfsburg in der Bundesliga, die die heile Welt bedrohen. Es sind vielmehr Risse im Gesamtkonstrukt, mangelnde sportliche Fortschritte und der Verlust des hoch gelobten Spirits inner- und außerhalb der Mannschaft, die schnelle Lösungen erfordern, ist die Saison doch in weniger als zwei Monaten schon fast zur Hälfte durch.

Die sechste Heimniederlage in diesem Kalenderjahr hat Probleme auf vielen Ebenen offengelegt. Zum ersten Mal hat der Trainer sein Team in aller Öffentlichkeit in den Senkel gestellt. Sportvorstand und Trainer haben bei der Ursachenforschung offenbar unterschiedliche Ansätze – ein Konflikt, der schon länger schwelt.

Mit hochrotem Kopf hatte Oliver Glasner seinem Frust freien Lauf gelassen. „Wir waren langsam und behäbig. Wieder haben wir durch einen Standard verloren, unsere eigenen Standards waren eine Katastrophe, über Außen waren wir tot, die Wolfsburger waren schneller, wir haben immer den leichten Weg genommen“, polterte der Coach. Sein Fazit: „Es war eine verdiente Niederlage, weil es an allen Ecken und Enden gefehlt hat. Das hatte nichts damit zu tun, wie wir eigentlich spielen wollten.“

Auch der gestrige Sonntag dürfte für die Spieler ein schwieriger gewesen sein. Glasner bat ins „Kino“, wie er den Saal im neuen Proficamp nennt, in dem Besprechungen mit Video-Sequenzen unterlegt werden. „Wir werden uns den Spiegel vorhalten“, kündigte er an, „es müssen klare Worte fallen.“ Dabei müssten die Spieler auch ein „paar Narben und Falten“ hinnehmen und nicht sagen, „ich bin der schönste und tollste auf der Welt.“

Glasner war so wütend, dass er sogar noch weiterging. Er sprach offen aus, was seit einiger Zeit im Hintergrund wabert: Die vielen Verletzungen dürften zwar nicht als Alibi gelten, das sei „zu einfach“. Aber man spürt, dass er die mangelnden Alternativen im Defensivbereich durchaus mitverantwortlich macht für die schwache Performance. „Wenn Djibril Sow, der bislang die meisten Einsatzminuten hat, der aggressivste ist, dann haben die anderen etwas falsch gemacht“, schimpfte er. Die Bemerkungen zu Spielern, „die nicht in der Lage sind, 90 Minuten zu spielen“, führte dann zu einem weiteren Kern: In Marseille (Dienstag, 21 Uhr) werde er die aufstellen, „die 90 Minuten Powerfußball spielen können. Wenn einer das nicht kann, spielt ein anderer“.

In der Tat: Neuzugänge wie Luca Pellegrini oder Junior Ebimbe sind im Grunde nicht so belastbar, wie es nötig wäre. Von Aurelio Buta oder Jerome Onguéné gar nicht zu reden, die wegen Verletzungen aktuell nicht zur Verfügung stehen.

In der Spielanalyse ging die Führung mit. „Wir haben einfach nicht schnell genug gespielt“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. Der nächste Konflikt: Mit Mario Götze, Lucas Alario, Faride Alidou und Kolo Muani wurde der Angriff vor der Saison aufgepeppt, um gegen tief stehende Gegner mit Kreativität für Lücken sorgen zu können. Doch das klappte gegen Wolfsburg einmal mehr nicht. Gegen offensive Gegner wie Bremen und Leipzig lief das Spiel wie geschmiert, gegen die eher destruktiv daherkommenden Wolfsburger wurde jeder Esprit vermisst. Nur eine richtige Chance, ein Pfostenschuss von Kristijan Jakic, und zwei, drei Halbchancen, waren ein Offenbarungseid.

Lösungen zu finden, die guten Individualisten für ein flüssiges Angriffsspiel zusammenzubringen, ist die hohe Kunst eines Trainers und liegt dementsprechend in der Verantwortung von Glasner. Bislang hat er es nicht geschafft. Alario, geholt aus Leverkusen, ist auch mangels Möglichkeiten nur die Karikatur eines Torjägers. Europacup-Helden wie Rafael Borré und Ansgar Knauff, der diesmal einen ordentlichen rechten Verteidiger gab, sind nicht mehr erste Wahl und auch darum verunsichert. Die größere Kaderbreite wird so zum Bumerang.

Auch die Systemfrage ist noch immer ungeklärt. Warum der beste defensive Aufbauspieler, Makoto Hasebe, derzeit gar keine Rolle spielt, bleibt das Geheimnis des Trainers, zumal er die „Quer- und Rückpassorgien“ von Tuta und Ndicka am Samstag kritisierte. Genau wie der fast schon verzweifelt anmutende Versuch, eine Viererkette zu etablieren, obwohl es mehr Auswahl für die Dreierkette gibt. Vier Jahre haben die Frankfurter in dieser Formation viele Erfolge gefeiert, jetzt wurde sie abgeschafft, nachdem Filip Kostic als wichtiges Teil des Puzzles nicht ersetzt wurde. So befindet sich die Eintracht in einer taktischen Sackgasse.

