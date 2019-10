Jetzt in Gladbach: Weiter warten auf Silva und Dost

Nach Europa ist vor der Liga: Beim Tabellenführer in Mönchengladbach (Sonntag, 18 Uhr) erwartet der Frankfurter Trainer ein sehr körperliches Spiel.

Frankfurt - „Beide hatten am Donnerstag schwere Spiele“, sagt Hütter, „es wird also auch eine Frage der Physis sein“. Die Spielanlage der Mannschaften sei sehr ähnlich. Unter Marco Rose, der einst in Salzburg als damaliger U 16-Trainer mit Hütter zusammengearbeitet hat, spiele die Borussia noch offensiver als in der letzten Saison. „Sie attackieren früher, sind eine der schnellsten Mannschaften der Liga und haben eine große Robustheit“, erklärt der Frankfurter Trainer den Erfolg der „Fohlen“.

Um den Kräfteverschleiß zu mindern wird er einige Spieler wechseln. „Auch wenn ich rotiere haben wir noch genügend Qualität in der Mannschaft“, sagt Hütter. Wie die „Rotation“ aussehen wird, hängt davon ab, ob einer der beiden verletzten Stürmer zurückkehren kann. André Silva (Achillessehne) und Bas Dost (Leiste) stehen zwar im Training, sind aber offenbar immer noch nicht hundertprozentig fit. Ausschließen will Hütter aber bei beiden einen Einsatz nicht. „Wenn es am Sonntag geht, ist es schön, wenn nicht müssen wir bis Mittwoch auf St. Pauli warten und wenn es dann auch nicht klappt, dann halt gegen die Bayern“, sieht es der Eintracht-Coach fast schon fatalistisch.

Das Spiel gegen Lüttich hat gezeigt, dass Goncalo Paciencia als alleinige Spitze nicht der Weisheit letzter Schluss ist. „Ich spiele lieber mit zwei Spitzen“, sagt Hütter. Ohne Silva und Dost würde es bei Daichi Kamada bleiben. Nachwuchsangreifer Dejan Joveljic brauche noch Zeit, müsse noch vor allem an seiner „Robustheit“ arbeiten. Hütter nennt die aktuelle Problemzone beim Namen. „Wir haben vor der Saison drei Spieler und mit ihnen 57 Tore verloren und Goncalo war letztes Jahr unser Stürmer Nummer vier“, blickt er zurück, „trotzdem sind wir gut dabei, punkten unter Druck, das ist entscheidend.“

Eintracht: Rönnow – Abraham, Hasebe, Hinteregger – Durm, Fernandes, Rode, Kostic – Sow – Kamada (Dost), Paciencia.- Bank: Wiedwald, Chandler, Ndicka, Da Costa, Torró, Kohr, Joveljic, Dost (Kamada), Silva.

von Peppi Schmitt