Eintracht kassiert gegen Freiburg vierte Niederlage in Folge

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht ist auf dem Weg nach unten - noch nicht in der Tabelle, aber im Leistungsvermögen. Das 1:2 (1:1) gegen den SC Freiburg war vor 50.000 Zuschauern die vierte Niederlage in Folge. Von Peppi Schmitt

Noch stehen die Frankfurter auf Platz sechs, aber längst spielen die Frankfurter eher wie ein Abstiegskandidat als wie eine Mannschaft, die um internationale Plätze kämpft. Fast schon wieder so verunsichert wie vor einem Jahr bevor Niko Kovac das Traineramt übernommen hat. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Frankfurter dieses Spiel ganz sicher nicht verloren hätten, hätte Schiedsrichter Günter Perl schlicht besser gepfiffen und seine vielen Fehlentscheidungen nicht ungleich zuungunsten der Frankfurter verteilt. Der Unparteiische aus München verweigerte den Frankfurtern ein astreines Tor, das die 2:1-Führung bedeutet hätte und er schenkte den Freiburgern ein klares Abseitstor, das zum 2:1-Siegtreffer führte.

Auch deshalb wollte der Trainer nicht den Stab über seine Mannschaft brechen. "Wir haben trotz den Pokalspiels unter der Woche körperlich dagegengehalten, deshalb muss ich meiner Mannschaft auch ein Kompliment machen", sagte Niko Kovac, "trotzdem bin ich enttäuscht, denn diese Niederlage war unnötig." Und unverdient auch hätte er noch hinzufügen können. Ein Remis wäre wohl das gerechte Ergebnis gewesen. Das sah auch der Freiburger Trainer Christian Streich so. Es waren die Pfiffe des Schiedsrichters und die Signale des Linienrichters Thomas Stein, die den Frankfurter keine Ruhe ließen. "Das Foul von Mijat Gacinovic vor dem Kopfballtor von Ante Rebic habe ich nicht gesehen", sagte Kovac, "das war nichts und schon gar keine gelbe Karte." Gacinovic hatte im Fünfmeterraum leichten Körperkontakt zu Torwart Schwolow. Machen solche Pfiffe Schule, wird es in Zukunft keine Tore aus kurzer Distanz mehr geben. Schlimmer aber war die Fehlentscheidung vorm entscheidenden Trefffer. Niederlechner hatte für jeden sichtbar im Abseits gestanden, bevor er traf. Nur der Assistent an der Linie hatte nicht richtig hingeschaut. "Der Linienrichter ist schwer in Spiel gekommen, von den ersten vier Einwurfentscheidungen waren vier falsch und diese Form hat er bis zum Schluss gehalten", beschwerte sich Frankfurts Manager Bruno Hübner ironisch.

Und Kovac legte nach. "Das war schlicht und einfach Abseits", sagte er und bemängelte, "dass wir in der zweiten Halbzeit auch zwei Elfmeter hätten bekommen können." Die Frankfurter glauben sich wegen ihren Kartenflut besonders beobachtet. Die Mannschaft sei nicht unter der Lupe , sondern bei den Schiris unter einem Teleskop, meinte Kovac, "wir dürfen gar nichts mehr, demnächst dürfen wir uns vielleicht noch anschauen und die Hand geben." Dabei hatten sie einmal sogar Glück, als Rebic völlig unmotiviert Kübler auf den Fuß gestiegen war, der dies zu einer schauspielerisch wertvollen Einlage nutzte. Seiner Mannschaft sei von außen ein" Stempel aufgedrückt" worden, sagte Kovac. Rebic hätte dennoch mindestens "Gelb" sehen müssen. Aber auch Hübner hat Recht, wenn er bemängelt, "dass es mir die Theatralik auf die Nerven geht." Absicht wollte keiner der Frankfurter den Unparteiischen unterstellen, aber es klang schon bei allen Statements durch, dass man sich am Main ungerecht behandelt fühlt.

Als Fakt bleibt abseits aller Emotionen: Schiedsrichter Perl war einfach schlecht. So schlecht wie der eine oder andere Eintracht-Profi auch. Denn natürlich sieht auch der Frankfurter Coach in welch schwieriger Situation seine Mannschaft steckt. Irgendwann in den letzten Wochen ist die spielerische Kreativität abhanden gekommen, schlimmer noch, auch die defensive Stabilität ist nicht mehr vorhanden. So ermöglichte die Eintracht den Gästen nach der frühen Führung von Branimir Hrgota, der nach körperlich robuster Vorarbeit von Ante Rebic die Nerven behielt und ziemlich locker einschob, den schnellen Ausgleich. Ein Pass von Nicolas Höfler durch die Mitte riss die Eintracht-Deckung komplett auf. Florian Niederlechner nutzte den Komplett-Blackout der Abwehr zum Ausgleich. Fortan war es ein ausgeglichenes, umkämpftes Spiel mit relativ wenigen Chancen auf beiden Seiten.

Eintracht unterliegt SC Freiburg: Bilder Zur Fotostrecke

Die Eintracht tut sich in diesen Wochen schwer, ein druckvolles Spiel aufzuziehen. Der Gegner wird nicht mehr wirklich unter Druck gesetzt und wenn dann nicht im Verbund, sondern von einzelnen Spielern. Es fehlt an Harmonie so wie es an Spielern fehlt. Diesmal musste Kovac neben dem gesperrten David Abraham und den verletzten Jesus Vallejo und Marco Fabián auch auf den seit Freitag erkälteten Alex Meier verzichten. Der Kapitän stellte sich immerhin für die letzte Viertelstunde zur Verfügung und hatte in der Nachspielzeit die große Ausgleichschance. Doch Freiburgs Torwart Schwolow wehrte großartig ab. So blieb die Aufholjagd ohne Erfolg. Und so gehen die Frankfurter noch schwerer Wochen entgegen. Nächste Woche spielen sie beim FC Bayern. "Wir wollen uns vor der Länderspielpause noch ein Erfolgserlebnis holen", sagte Kovac. In München wird das eher schwer werden. Da behalf er sich mit einer Binsenweisheit". "Nach Regen kommt auch wieder Sonne", sagte der Frankfurter Trainer bevor er seine Spieler in einen freien Tag schickte.