Mittelstürmer will nicht zu Eintracht Frankfurt – Transfer nach Italien?

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison, muss die Hoffnungen bei Mateo Retegui aber offenbar begraben.

Frankfurt – Die Schlussphase der Saison 2022/23 steht an und Eintracht Frankfurt hat noch große Ziele. Neben der Qualifikation für die Champions League soll der Einzug ins Finale des DFB-Pokals klappen. „Es liegt an uns, bis zum Ende konstant zu bleiben. Die Jungs sind immer kritisch mit sich, aber auch motiviert, manche Dinge im nächsten Spiel besser zu machen und die nötigen Ergebnisse zu erzielen“, sagte Trainer Oliver Glasner vor den entscheidenden Wochen.

Name Mateo Retegui Alter 23 Verein Club Atlético Tigre Position Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt sucht nach Verstärkungen

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, hat aber nicht nur die laufende Saison im Blick, sondern auch die kommende Spielzeit. Die Kaderplanung läuft seit mehreren Monaten und mit Willian Pacho steht der erste Neuzugang bereits fest. Mit Daichi Kamada und Evan Ndicka verliert die SGE aber auch zwei Leistungsträger, die nur schwer zu ersetzen sein dürften. Zudem gibt es Gerüchte um mögliche Abgänge der Offensivspieler Jesper Lindström und Randal Kolo Muani.

Wie der Pay-TV-Sender Sky berichtete, ist Mateo Retegui offenbar ein Thema bei Eintracht Frankfurt. Der Mittelstürmer steht bei Club Atlético Tigre in Argentinien unter Vertrag und konnte in der laufenden Spielzeit sieben Tore in neun Ligaspielen erzielen. In der vergangenen Saison hat er sich die Torjägerkanone mit 19 Toren in 27 Spielen gesichert.

Beim letzten Marktwert-Update auf dem Onlineportal Transfermarkt.de wurde sein Wert von acht auf 16 Millionen Euro verdoppelt. „Es ist ein offenes Rennen. Retegui wird viel Geld kosten“, sagte Sky-Transferexperte Florian Plettenberg. Neben Eintracht Frankfurt zeigt vor allem Inter Mailand Interesse am 23-Jährigen, aber auch andere Vereine aus der Serie A würden ihn gerne verpflichten.

Eintracht Frankfurt: Korb von Retegui?

In einem Interview mit der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport spricht der italienische Nationalspieler über einen möglichen Wechsel nach Europa. „Es ist ein Traum für alle, die Fußball spielen. Die Größten sind in Europa. Ich würde es lieben, nach Italien zu kommen, aber es ist noch sehr früh. Es wäre großartig, ein Protagonist der Liga zu werden. Jemand zu sein, der viele Tore schießt“, so Retegui.

Diese Worte dürften den Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt nicht sonderlich gefallen, denn sie klingen wie ein Korb für den Bundesligisten. Neben der SGE hat auch der spanische Top-Klub Atletico Madrid, der ebenfalls Interesse zeigte, schlechte Karten auf einen Transfer des Mittelstürmers. (smr)

