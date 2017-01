Kein Trainingslager in Abu Dhabi im nächsten Jahr

Frankfurt/Abu Dhabi - Seit sechs Jahren bereitet sich die Frankfurter Eintracht am arabischen Golf auf die Rückrunde vor. Dies hat im kommenden Jahr ein Ende. Von Peppi Schmitt

Seit sechs Jahren bereitet sich die Frankfurter Eintracht jeweils am arabischen Golf auf die Rückrunde vor. Zunächst für ein Jahr in Katar, seit fünf Jahren nun in Abu Dhabi im renommierten Hotel „Emirates Place“. Jahr für Jahr werden seitdem von Trainern, Managern und Spielern die Vorzüge von Trainingslagern in den Vereinigten Arabischen Emiraten herausgestellt, angefangen bei der Unterkunft, über das perfekte Klima bis hin zu den guten Platzverhältnissen. Und doch könnte nun Schluss sein für die Eintracht in Abu Dhabi, zumindest vorübergehend. Der Vertrag mit der Luxus-Herberge läuft aus. Zudem startet die Bundesliga in der kommenden Spielzeit so früh in die Rückrunde, dass die Vereine allesamt Probleme haben werden, überhaupt Vorbereitungszeiten im Süden einzuplanen. „Wir haben es noch nicht final diskutiert, aber ich glaube nicht, dass wir es nächstes Jahr hinbekommen“, sagte Vorstand Axel Hellmann.

Lesen Sie heute auch: Hradecky will seinen Vertrag verlängern Da das Jahr 2017 mit dem Pokalspieltag erst am 19./20.Dezember ausklingt und die Rückrunde bereist am 12. Januar 2018 beginnt, bleibt kaum Zeit. „Wir müssten ja dann schon vor Neujahr nach Abu Dhabi fliegen“, sagte Hellmann. Dies mache aber wenig Sinn. Auf vielen anderen Ebenen aber wollen die Frankfurter die Zusammenarbeit mit den Emiraten weiterführen. So berichtete Hellmann nun von einer Partnerschaft, die die Eintracht mit der „Al Maskari Holding“ eingegangen ist. Über den finanziellen Umfang der Verträge machte er keine Angaben, es soll sich aber um Beträge im niedrigen sechsstelligen Bereich handeln. „Wir liefern Leistungen, die ordentlich bezahlt werden“, sagte Hellmann. Unter anderem wird die Eintracht weiter an der Ausbildung von Trainern und Sportlehrern in Abu Dhabi beteiligt sein.