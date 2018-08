Eintracht: Klimawandel in nur dreizehn Wochen

Frankfurt - Die Diva lebt! Von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt, nirgendwo geht es so schnell wie bei der Frankfurter Eintracht. Von Peppi Schmitt

Zur Erinnerung: Am 19. Mai haben die Frankfurter zum ersten Mal nach dreißig Jahren wieder einen Titel gewonnen. Einen Tag später wurde der Pokalsieg euphorisch gefeiert, eine ganze Region war im Freudentaumel. Dreizehn Wochen später, nach dem 0:5 im Supercup gegen die Bayern, hat sich das gesamte Klima deutlich verschlechtert. Vor die hell scheinende Sonne haben sich dicke Gewitterwolken geschoben. Wichtige Spieler, im Grunde die Wichtigsten, haben den Verein verlassen. Der Erfolgstrainer ist gegangen. Die Neuzugänge haben die ihnen zugeschriebenen Qualitäten (noch) nicht unter Beweis stellen können. Andere mit Bundesligaerfahrung sollen abgeschoben werden. Zu allem Überfluss werden mit Timothy Chandler (Knie-OP), Ante Rebic (Adduktorenprobleme) und Gelson Fernandes (Sperre) drei weitere wichtige Spieler im Kader fürs DFB-Pokalspiel in Ulm (Samstag, 15.30 Uhr) fehlen.

Einen solchen Stimmungsumschwung in so kurzer Zeit gibt es selten. Selbst die „Buchmacher“ haben dies registriert. Gab es letzte Woche noch zwölf Euro für einen Sieg des Regionalligisten Ulm gegen den Titelverteidiger, sind es inzwischen bei „Oddset“ nur noch 8,50 Euro. Das Vertrauen in die neue Eintracht ist angekratzt. Die Personalpolitik wird kritisch hinterfragt, extern wie intern. Der neue Trainer Adi Hütter muss sich schon vor dem ersten echten Pflichtspiel fragen lassen, wie groß denn der Druck auf ihn persönlich sei. „Als Trainer steht man immer unter Druck und Strom“, hat er geantwortet, „damit beschäftige ich mich nicht.“ Angst vor der schweren Aufgabe habe er nicht, Respekt schon. „Ich will das Bestmögliche rausholen, das ist meine Verpflichtung“, sagt der 48 Jahre alte Österreicher.

In Ulm erwarten die Frankfurter 18.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion und ein selbstbewusster Gegner, der, so Hütter, „unter Profibedingungen arbeitet“. Der Tabellenführer der Regionalliga Südwest darf sich nach den jüngsten Eindrücken von der Eintracht gute Chancen auf eine Überraschung ausrechnen. Das liegt vor allem daran, dass die Hessen trotz sechswöchiger Vorbereitung so ziemlich alles gefunden haben nur noch keine wirklich funktionierende Mannschaft. Von den bislang acht Neuzugängen werden allenfalls zwei in der Anfangsformation stehen. Gesetzt ist lediglich Torwart Frederik Rönnow, der nach seinem unsicheren Auftritt im Supercup aber auch schon unter besonderer Beobachtung steht. Möglich ist, dass Lucas Torró auf der defensiven Mittelfeldposition spielt, da sein Konkurrent Fernandes ja noch gesperrt ist. Andere Neue wie Chico Geraldes oder Goncalo Paciencia sitzen überhaupt nur auf der Bank, weil Rebic ausgefallen ist und Fabián verkauft werden soll. Zum ersten Mal dabei ist nach dreiwöchiger Verletzungspause Nicolai Müller. Für den ehemaligen Hamburger komme nach überstandener Muskelverletzung ein Einsatz von Beginn an zu früh, sagt Hütter, „aber er ist eine zusätzliche Alternative.“

Der Frankfurter Trainer geht davon aus, „dass wir genügend Selbstvertrauen haben, um in Ulm zu gewinnen.“ Und zwar ohne Verlängerung und Elfmeterschießen. Hütter will es „in 90 Minuten erledigen“. Das würde der Eintracht und ihm selbst erst einmal ein paar Tage Luft verschaffen. Klar ist, dass zwei Wochen vor Ende der sommerlichen Transferperiode die neue Eintracht noch unvollendet ist. Manchmal sieht es sogar so aus, als hätten die Umbauarbeiten noch gar nicht richtig begonnen. Konnte nach der Weiterverpflichtung von Ante Rebic davon ausgegangen werden, dass nur noch ein weiterer Neuer kommen soll, haben sich nach dem langfristigen Ausfall von Chandler und den sportlichen Erkenntnissen „die Wertigkeiten verschoben“, wie der Trainer mahnt. Er braucht noch einen neuen Rechtsverteidiger. Er braucht noch einen Mittelfeldspieler mit Geschwindigkeit. Und er braucht noch einen Flügelstürmer.

Dass alles fordert er von der Vereinsführung. Auch an seine Spieler hat er klare Worte gerichtet. „Jetzt zählt es wirklich“, sagt er, „ich will eine Mannschaft sehen, die sich anders zeigt als letzte Woche.“ Mehr Engagement, mehr Wille, mehr Mut, mehr Selbstvertrauen, das alles erwartet er. Bleibt die Frage, ob die Eintracht in dieser personellen Zusammensetzung dazu in der Lage ist.

Mögliche Aufstellung gegen Ulm:

Eintracht Frankfurt: Rönnow – Abraham, Hasebe, Salcedo – Da Costa, de Guzman, Torró, Willems – Gacinovic – Haller, Jovic.

Bank: Wiedwald – Tawatha, Russ, Geraldes, Blum, Paciencia, Müller.