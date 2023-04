Eintracht-Neuzugang fast fix: Es geht nur noch um die Ablöse

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt würde Ansgar Knauff gerne halten. Nun scheint eine Entscheidung um die Zukunft des Außenbahnspielers bevorzustehen.

Frankfurt - Bei Eintracht Frankfurt läuft die Kaderplanung für die kommende Saison auf Hochtouren und nicht bei allen Spielern hat der Verein das Heft in der Hand, wie es weitergeht. Evan Ndicka und Daichi Kamada besitzen keine Verträge für die kommende Saison und ein ablösefreier Abschied im Sommer ist sehr wahrscheinlich. Bei Ansgar Knauff, der von Borussia Dortmund bis zum Ende der Saison ausgeliehen ist, kämpft die SGE weiterhin um einen Verbleib am Main.

Name Ansgar Knauff Alter 21 Verein Eintracht Frankfurt Position Rechtsaußen

Eintracht Frankfurt will Knauff halten

Knauff müsste nach Ablauf der Leihe im Sommer eigentlich zurück zu Borussia Dortmund, da die SGE keine Kaufoption besitzt. Trotzdem ist ein Verbleib weiterhin möglich, Sportchef Krösche ist aber auf ein Entgegenkommen des BVB angewiesen. Wenn die Schwarz-Gelben Knauff unbedingt zurückhaben wollen, weil Trainer Edin Terzic in der kommenden Saison mit ihm plant, ist Eintracht Frankfurt machtlos.

In seinem ersten Halbjahr bei der Eintracht drehte der 21-Jährige, der beim BVB meistens in der Regionalliga zum Einsatz kam, mächtig auf. Persönliches Highlight war sicherlich sein Treffer im Hinspiel des Europa League-Viertelfinales gegen den FC Barcelona, als er den Ball per Direktabnahme in die Maschen beförderte.

Ansagar Knauff von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/RHR-FOTO

In der aktuellen Saison ging seine Einsatzzeit allerdings zurück. Er kommt zwar wettbewerbsübergreifend auf 28 Einsätze, in denen er einen Treffer und drei Vorlagen beisteuerte, stand aber nur in acht Partien über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen.

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Martin Hoffmann

Eintracht Frankfurt: Fünf Millionen Euro Ablöse für Knauff?

Nach Informationen der Bild fand zuletzt ein Gespräch zwischen Knauff und Borussia Dortmund über die Zukunft des 21-Jährigen statt. Der BVB konnte dem Flügelspieler offenbar keine genaue Perspektive aufzeigen, sodass er klar für einen Verbleib bei Eintracht Frankfurt ist. Die SGE muss sich nun mit dem BVB einigen, damit Knauff weiter mit dem Adler auf der Brust auflaufen kann.

Der Vertrag des deutschen U21-Nationalspielers läuft nur noch bis Sommer 2024, er wäre also mit großer Wahrscheinlichkeit für eine moderate Ablöse zu bekommen. Die Bild nennt einen Betrag in Höhe von fünf Millionen Euro, die Eintracht Frankfurt an Borussia Dortmund überweisen müsste. (smr)