Kolo Muani vor Abgang im Sommer? Quartett buhlt um Eintracht-Star

Von: Sascha Mehr

Randal Kolo Muani ist nach seinen starken Auftritten im Trikot von Eintracht Frankfurt begehrt. Verlässt der Angreifer die SGE im Sommer?

Frankfurt - Randal Kolo Muani ist bereits jetzt der Spieler der Saison bei Eintracht Frankfurt. Der Franzose, der im vergangenen Jahr ablösefrei vom FC Nantes zum hessischen Bundesligisten wechselte, benötigte nach seinem Transfer keinerlei Eingewöhnungszeit bei der SGE und hat sich längst unverzichtbar gemacht. Der 24-Jährige erzielte in 26 Bundesligaspielen zwölf Treffer selbst und bereitete genauso viele Tore vor. Mit 24 Scorerpunkten liegt er an der Spitze der Bundesliga in der laufenden Saison.

Name: Randal Kolo Muani Alter: 24 Jahre Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

Kolo Muani: Bleibt er oder verlässt er Eintracht Frankfurt?

Eintracht Frankfurt will den Stürmer, der einen Vertrag bis 2027 besitzt, gerne langfristig halten. „80 Millionen Euro würde ich ablehnen. Es hat auch keinen Sinn, ein Preisschild zu machen. Wir wollen ihn behalten. Er hat eine sehr gute Entwicklung genommen, muss sich aber in vielen Feldern verbessern. Lassen wir ihn mal hier“, sagte Sportvorstand Markus Krösche zuletzt im Rahmen des Champions League-Achtelfinales gegen die SSC Neapel.

Doch dass Randal Kolo Muani wirklich über den Sommer hinaus bei Eintracht Frankfurt spielt, ist alles andere als sicher. Nach Informationen der Sport-Bild hofft die SGE auf eine Ablösesumme von über 100 Millionen Euro. Der 24-Jährige selbst schließt eine Veränderung nach der laufenden Saison nicht aus. „Ich versuche, mich auf meinen Verein zu konzentrieren. Wir setzen unsere Auftritte fort und im Sommer werden wir sehen. Danach habe ich immer davon geträumt, in großen Klubs zu spielen“, sagte er kürzlich in einem Interview mit der französischen Zeitung L‘Equipe.

Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/RHR-FOTO

Kolo Muani hat offenbar vier Optionen für einen Wechsel im Sommer. Wie die Sport-Bild berichtet, sprach Manchester United bereits im Winter mit der Spielerseite wegen eines möglichen Transfers zur kommenden Saison. Der englische Top-Klub ist nicht nur von seiner Torgefährlichkeit angetan, sondern auch seinen Fleiß und Einsatz in der Defensive. Die „Red Devils“ sind sicherlich eine verführerische Option, denn Kolo Muani war in seiner Jugend Fan des Vereins.

Neben ManU hat mit dem FC Chelsea ein weiteres Schwergewicht aus der englischen Premier League seinen Hut in den Ring geworfen. Der Champions League-Sieger von 2021 gab schon im Winter jede Menge Geld für neues Personal aus, im Sommer soll es damit weitergehen. Ganz oben auf der Wunschliste steht ein torgefährlicher Mittelstürmer. Zum Problem könnte die Tatsache werden, dass der FC Chelsea nach einer schwachen Saison vermutlich die Qualifikation für die Königsklasse verpassen wird. Nur beim Gewinn des Finales in dieser Spielzeit hätte der Verein als Titelverteidiger einen Platz sicher.

Kolo Muani: Stürmer hat mehrere Optionen

Überraschenderweise kommt mit Paris Saint-Germain ein neuer Interessent hinzu, wie die Sport-Bild berichtet. Der französische Top-Klub plant einen Neuaufbau und würde dafür gerne Kolo Muani verpflichten. „Er bietet unserer Mannschaft andere Spielperspektiven, er ist in der Lage, platzierte Angriffe und schnelle Angriffe zu spielen. Er ist ein technisch kompletter Stürmer mit viel Energie“, sagte Frankreich-Star Kylian Mbappe zuletzt vor dem Länderspiel gegen Irland über Kolo Muani.

Aus der Bundesliga ist der FC Bayern München weiter im Rennen, der einen Nachfolger für Robert Lewandowski sucht. Eric Maxim Choupo-Moting konnte den Abgang einigermaßen auffangen, für die kommende Saison soll aber weitere Qualität für das Sturmzentrum geholt werden. Wie Sport1-Reporter Kerry Hau in seinem Podcast „Die Bayern-Woche“ sagte, ist der FCB der Wunschverein von Kolo Muani, der gerne in Deutschland bleiben würde. (smr)