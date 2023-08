Mögliche Kolo-Muani-Nachfolger: Mehrere Kandidaten auf Eintracht-Liste

Schwierige Stürmer-Suche

Das Hauptthema dieser Transferphase bei Eintracht Frankfurt ist die Zukunft von Randal Kolo Muani. Doch wer könnte ihn im Falle eines Abgangs ersetzen?

Frankfurt – Den ganzen Sommer über war bei Eintracht Frankfurt der Abgang von Randal Kolo Muani das dominierende Thema. Kurz vor Ende des Transferfensters herrscht immer noch keine Klarheit um den Torjäger der SGE. Die Verhandlungen laufen zwar, jedoch bleibt dafür nur noch wenig Zeit. Wer sind die Kandidaten für die Nachfolge, wenn die Eintracht den Angreifer abgeben sollte?

Randal Kolo Muani Geboren: 5. Dezember 1998 (Alter 24 Jahre), Bondy, Frankreich bisherige Vereine: FC Nantes, Eintracht Frankfurt Marktwert: 80 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Kolo Muani: Verhandlungen mit PSG ziehen sich

Das Ziel von Kolo Muani soll bereits feststehen. Nachdem er im vergangenen Sommer vom FC Nantes aus der Ligue 1 gekommen war, könnte es ihn ein Jahr und 31 Scorerpunkte in der Bundesliga später zum französischen Branchenprimus Paris Saint-Germain ziehen. Mit dem französischen Meister soll der 24-Jährige sich bereits über einen Wechsel geeinigt haben, es fehle nur noch das Go der Eintracht.

Doch die verhandelt derzeit hart um ihren Topstar. Markus Krösche hat ganz zu Anfang der Transferperiode das Preisschild für ihn auf 100 Millionen Euro angesetzt, welches unter anderem Clubs wie den FC Bayern München abgeschreckt hat. Das erste Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro Boni wurde abgelehnt. Wie Fabrizio Romano am Donnerstagabend (24. August) berichtete, ist man in Paris jedoch optimistisch, den Deal in Kürze über die Bühne zu bringen.

+ Niclas Füllkrug und Hugo Ekitike: Wird einer von ihnen Randal Kolo Muani ersetzen? © IMAGO / Ulrich Hufnagel; IMAGO / AFLOSPORT

PSG-Tauschdeal mit Hugo Ekitike?

Sollte der Deal um Kolo Muani über die Bühne gehen, würde der Eintracht nur noch wenig Zeit bleiben, um einen Nachfolger zu finden. Eine naheliegende Lösung wäre, dass PSG-Angreifer Hugo Ekitike in den Deal um den Eintracht-Star eingebaut wird. Der 21-Jährige wurde nach einjähriger Leihe von PSG in diesem Sommer fest verpflichtet, gilt jedoch als ein Kandidat für einen Abgang.

Der junge Stürmer hatte in der Saison 2021/22 im Trikot von Stade Reims auf sich aufmerksam gemacht, als er zehn Tore in 24 Partien erzielte. Daraufhin folgte die Leihe nach Paris, die ihn aufgrund der Meisterschaft für 28 Millionen Euro fest verpflichten mussten. Dort kam er im ersten Jahr aufgrund der starken Konkurrenz zumeist nur zu Kurzeinsätzen, weshalb es schwierig um seine Zukunft steht. Auch Conference-League-Sieger West Ham United und der AC Mailand haben ein Auge auf ihn geworfen.

Füllkrug, Guirassy & Co. – Angreifer mit Bundesligaerfahrung?

Als wären die Fußstapfen von Kolo Muani nicht so schon groß genug, wird seine Nachfolge insofern erschwert, dass der Nachfolger keine Vorbereitung mitmachen konnte und nur eine kurze Eingewöhnungszeit hat, bis er funktionieren muss. Es wäre von Vorteil, wenn der neue SGE-Stürmer die Bundesliga bereits kennen würde, damit größere Anpassungsschwierigkeiten vermieden werden können.

Hugo Ekitike (21): Könnte in einen Tauschdeal mit Paris Saint-Germain eingebunden werden.

Niclas Füllkrug (30): Nationalspieler und Torschützenkönig. Aktuell deutliche Unterschiede in den Preisvorstellungen.

Serhou Guirassy (27): Top-Torjäger des VfB Stuttgart. Möchte bei den Schwaben bleiben.

Mergim Berisha (25): Soll dem FC Augsburg viel Geld einbringen. Kennt die Bundesliga bereits. Keine Verbindung zur SGE.

Elye Wahi (20): Französisches Top-Talent mit Torjägerqualitäten. Hat sich für den RC Lens entschieden.

Deshalb tauchen die Namen Niclas Füllkrug von Werder Bremen und Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart immer wieder in Verbindung mit der Eintracht auf. Besonders Füllkrug wurde in den letzten Tag heiß gehandelt. Die Bremer fordern eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro für den Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit. Die Eintracht hat bisher wohl nur zehn Millionen Euro plus Boni geboten. Guirassy hat in der letzten Woche betont, dass er beim VfB bleiben möchte und wäre damit höchstwahrscheinlich aus dem Rennen. Eine weitere, zumindest theoretische, Option wäre Mergim Berisha vom FC Augsburg. Die Fuggerstädter wollen ihn abgeben, allerdings scheint der Markt für ihn begrenzt zu sein. Auch er hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt. Gerüchte zu Berisha und der Eintracht gab es bisher aber höchstens in Fankreisen. (jari)

