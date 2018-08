Kostic macht Hütter froh, Rebic bereitet Sorgen

Frankfurt - Es war kurz vor 11 Uhr am Dienstagvormittag, als Filip Kostic Richtung Trainingsplatz ging, eingerahmt von zwei Sicherheitsleuten. Von Peppi Schmitt

Der neue Stürmer der Frankfurter Eintracht, am Tag zuvor für eine Leihgebühr von 1,2 Millionen Euro mit Kaufoption (6,5 Millionen Euro) vom Hamburger SV) verpflichtet, sollte von den wenigen neugierigen Fans nicht unbedingt angesprochen werden. Der 25 Jahre alte serbische Nationalspieler will sich ganz auf seine sportlichen Aufgaben konzentrieren. Auch deshalb hat er es abgelehnt, nach dem Training mit den versammelten Medien zu sprechen. Freilich: Dem vereinseigenen Sender „Eintracht-TV“ hat er ein kurzes Interview gegeben.

Wichtig aber war vor allem, dass Kostic auf dem Platz gestanden hat. Und da war dem Trainer und den Mitspielern beim Trainingsspielchen mal kurz ein Schreck in die Glieder gefahren. Nachwuchs-Abwehrspieler Noel Knothe war dem neuen Star beim Kampf um den Ball von hinten in die Beine gegrätscht, Kostic war daraufhin mit Schmerzen auf dem Boden liegen geblieben. Die rechte Wade hatte einen Schlag abbekommen, der Physiotherapeut war schon auf dem Weg. Aber es gab schnelle Entwarnung, Kostic konnte gleich ohne Behandlung weitermachen.

Trainer Adi Hütter hat den Neuen schon für das Auswärtsspiel zum Bundesliga-Auftakt am Samstag in Freiburg eingeplant. „Aber natürlich müssen wir noch die Trainingswoche abwarten“, sagt er. Kostic kommt aus dem HSV-Training, hat die Vorbereitung mitgemacht und sei in einem „guten körperlichen Zustand“. Der Frankfurter Trainer ist froh, dass es mit dem Wechsel jetzt doch noch so schnell geklappt hat. „Wir haben das schon lange diskutiert“, verriet er, „Filip wird unserem Spiel ein neues Element geben.“ Die Aufzählung der Qualitäten des Nationalspielers klingen wie Lobeshymnen. Kostic habe einen „guten Abschluss“, schlage „gute Flanken“ und sei „sehr willig“. Vor allem wichtig: Kostic könne auf beiden Flügeln eingesetzt werden, als Linksfuß auch „seitenverkehrt“ auf rechts. Das mache ihn im Duo mit Ante Rebic, dem gleiche Qualitäten zugeschrieben werden, so wertvoll.

Auf das Duo Rebic/Kostic aber wird Hütter wohl noch warten müssen. Denn Rebic, den inzwischen nicht nur Adduktoren- sondern auch Fußprobleme plagen, konnte auch am Dienstag nur individuell trainieren. Doch der Eintracht-Coach hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. „Ich hoffe, dass es noch klappt bis Samstag“, sagt er.

Nicht auf dem Trainingsplatz war auch David Abraham. Der Kapitän hat einen sogenannten „Pferdekuss“ abbekommen beim Pokalspiel in Ulm und muss ein wenig kürzertreten. Für seinen Einsatz im Freiburg-Spiel soll allerdings keine Gefahr bestehen.