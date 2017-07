Eintracht schaut sich weiter um

Frankfurt - Um neun Uhr an diesem Montag geht es los. Die Frankfurter Eintracht fliegt mit einer Chartermaschine nach Bozen. Von dort geht es per Bus weiter nach Gais in Südtirol. Von Peppi Schmitt

Dort will Trainer Niko Kovac seinen Spielern im zweiten Trainingslager auch den ersten spielerischen Schliff für die neue Saison verpassen. Um die Fortschritte und Defizite genauer feststellen zu können, haben sich die Frankfurter zudem noch zwei schwere Testspielgegner ausgesucht. Am Donnerstag geht es in Bozen (17 Uhr) gegen Sassuolo, am Sonntag in Gais (18 Uhr) gegen Benevento, beides Mannschaften aus der ersten italienischen Liga. Das Programm für Gais fasst Kovac kurz und knapp zusammen: "Arbeiten, arbeiten, arbeiten". Durch die Reisestrapazen und die drei Spiele sei die Arbeit im USA-Trainingslager "überschaubar" gewesen, nun werde wieder angezogen, die Trainingsintensität erhöht.

Die Mannschaft weiß also, was auf sie zukommt. Egal wie belastet die Spieler nach der schwierigen Amerika-Reise auch sind, da kennt der Trainer keine Gnade. Schon am Samstag und Sonntag hat er noch in der Heimat vier Trainingseinheiten absolviert, alle vier durchaus mit konditioneller wie körperlicher Schärfe. Es ist "zur Sache gegangen", wie die Fußballer sagen, bei intensiven Läufen genauso wie bei Zweikampf- und Abschlussübungen.

Alle Gerüchte & Neuigkeiten zur Eintracht

Ihre Fans haben die Frankfurter dabei auch nicht vergessen, das war ein sympathischer Zug an diesem Wochenende. Am Samstag, die zweistündige Einheit war gerade abgepfiffen, hat Kovac seine Spieler an den Zaun am Spielfeldrand geschickt, damit sie den in der Hitze ausharrenden Zuschauern für Autogramme und Selfies zur Verfügung standen. Und auch am Sonntag gab sich die Eintracht volksnah. Wie immer ganz vorne dabei war Lukas Hradecky. Und das wird auch so bleiben. Wie bereits berichtet, wurde nun von Trainer Kovac und Manager Bruno Hübner noch einmal bestätigt. Der finnische Nationaltorhüter wird zumindest die kommende Saison weiter mit dem Adler auf der Brust spielen. "Lukas bleibt auf jeden Fall noch ein Jahr", sagte der Trainer, " und ich würde mich freuen, wenn darüber hinaus noch länger bleibt."

Am Sonntag machte Manager Hübner klar, "dass Lukas definitiv bleibt." Noch ein Jahr hat der Finne Vertrag und den, so Hübner, "werde er auf jeden Fall erfüllen." Damit haben sich die Wünsche des Vereins nach vorzeitiger Vertragsverlängerung (noch) nicht erfüllt. Doch die Eintracht will nun endlich Ruhe in diese Angelegenheit bekommen, so Hübner, "auch auf die Gefahr hin, dass er nächstes Jahr ablösefrei geht." Aber natürlich wird die Eintracht weiter versuchen, ein Einigung im Sinne des Vereins, also einer langfristigen Bindung, zu finden. "Ich weiß, dass Lukas offen ist für Gespräche und wir auch", zeigte sich Trainer Kovac durchaus zuversichtlich. Sportlich also ist im Tor damit alles geklärt. Neben Hradecky wird der genesene Jan Zimmermann und in Vertretung des verletzten Leon Bätge Jugendtorwart Marius Herzig mit ins Trainingslager fliegen.

Eintracht Frankfurt auf USA-Reise: Bilder Zur Fotostrecke

Dagegen sind andere Personalien noch im Fluss. Ganz offenbar schaut sich die Eintracht nach einem weiteren Innenverteidiger um, nachdem Carlos Salcedo nach einer Schulteroperation noch länger ausfällt. Immerhin, der mexikanische Nationalspieler bewegt sich seit Samstag im Kreis der Mannschaft und wird auch mit nach Gais fahren. "Die Integration fällt da leichter, auch wenn er noch nicht mitspielen kann", sagt Trainer Kovac. Da habe man aus dem "Fall Ordonez" gelernt, der letzte Saison nach seinem Wechsel früh verletzt war und sich dann schwer mit dem Einleben getan hatte. Die Heilungsprognosen bei Salcedo nach dessen Schultereckgelenksprengung haben sich im Übrigen verbessert. Die Operation in Mexiko sei "top verlaufen", berichtete Hübner, auch die Reha laufe "sehr gut". Es sei durchaus möglich, dass die Ausfallzeit weniger als die prognostizierten drei Monaten betragen könnte. "Und trotzdem schauen wir uns weiter um", sagt der Manager.

Die Ein- und Verkaufstour der Frankfurter ist also noch nicht beendet. "Es kann schnell gehen, in beide Richtungen", sagt Hübner. So gebe es "Anfragen" für Yanni Regäsel, aber auch für andere Spieler. Hartnäckig halten sich Gerüchte, dass auch Spielmacher Marco Fabián im Fokus anderer Klubs stehen soll. Dies allerdings wollte Hübner nicht bestätigen. Aktuell sei ein Verkauf des mexikanischen Nationalspielers "keine Überlegung", die Eintracht werde ihn "nicht auf dem Verkaufstablett präsentieren."