Eintracht: Kovac setzt auf "Glückshormone"

Frankfurt - Sie haben hart trainiert unter der Woche bei der Frankfurter Eintracht. Doch Niko Kovac setzt vor dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach auch und vor allem auf weiche Faktoren. Von Peppi Schmitt

"Die Sonne scheint, es ist warm, da bilden sich Glückshormone, da sind alle gleich besser drauf", sagt der Trainer der Frankfurter Eintracht, "meine Spieler und das Trainerteam freuen sich auf das Spiel." Negative Gedanken, beispielsweise solche, dass sich die immer noch gute Ausgangsposition durch eine weitere Heimniederlage ebenso wie die noch immer durchweg gute Stimmung verschlechtern könnten, will Kovac unter allen Umständen vermeiden. Er empfiehlt allen Kritikern "lächelnd durch die Welt zu laufen" und glaubt, "dass positive Gedanken uns die nötige Energie geben". Energie, die die Frankfurter bei den drei Spielen innerhalb von sieben Tagen gegen Mönchengladbach, Köln (Dienstag) und Bremen (Freitag) dringend brauchen werden.

Kovac: "So wie es aussieht, wird es eine erfolgreiche Saison, vielleicht sogar eine sehr erfolgreiche." Geballte Zuversicht also beim 45 Jahre alten kroatischen Fußball-Lehrer, der seiner Mannschaft bescheinigt, "dass sie unter der Woche außerordentlich gut gearbeitet hat." Dies habe zur Folge, "dass alle gut drauf sind". Alle ist freilich etwas übertrieben, denn mit Makoto Hasebe, Alex Meier (verletzt) und Danny Blum (krank) fehlen gleich drei Spieler, die eigentlich zum Stamm gehören. Und weil Kovac gerade so gut gelaunt war, fand er auch noch positive Worte zu seinem Kapitän. "Alex Meier ist wichtig für die Mannschaft, er ist wichtig für mich und er ist wichtig für den Verein", sagte er und wollte damit wohl klarstellen, dass es zwischen ihm und dem erfahrensten Spieler keine Dissonanzen gibt. Meier habe einen Status in Frankfurt, "der seinesgleichen sucht." Mit 34 Jahren würde der mit fünf Treffern noch immer beste Torschütze allerdings sicher nicht mehr 40 Spiele pro Saison absolvieren können. Und deshalb, so Kovac, "sehe ich keine Notwendigkeit, darüber zu reden, wenn ich ihn mal draußen lasse und schone."

Gegen Mönchengladbach hätte er Meier aber sehr gerne dabei gehabt. Denn zum einen braucht die Eintracht dringend einen treffsicheren Stürmer, zum anderen könnte der lange Meier (1,96 Meter groß), bei Standardsituationen auch in der Defensive gegen die kopfballstarken Gladbacher Innenverteidiger Yannick Vestergaard (1,99 Meter) und Andreas Christensen (1,88 Meter) sehr hilfreich sein. Nun muss sich der Frankfurter Trainer anders behelfen. Vieles spricht nun also für Michael Hector (1,93 Meter), der als dritter Innenverteidiger die Dreierkette vervollständigen und auch in den Luftkämpfen mit den gefürchteten Gladbacher mithalten könnte.

Vom Stadion zur Arena: So hießen Fußballtempel früher Zur Fotostrecke

Kovac sieht die drei Begegnungen der Woche als einen Block. Mit den beiden Heimspielen will er die vor der Saison als Zielsetzung ausgegebenen 40 Punkte endlich unter Dach und Fach bringen. Dazu fehlen noch vier Zähler. "Wenn wir das geschafft haben, können wir uns noch andere Ziele setzen", sagt er. Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Partie ist, dass die Eintracht (ein Treffer in den letzten sechs Spielen) endlich einmal wieder Tore schießt. Im Training habe das unter der Woche gut geklappt. "Aber Training ist das eine, Spiel das andere", weiß Kovac als ehemaliger Bundesligaprofi aus eigener Erfahrung., "es ist doch verflixt: in der Vorrunde haben wir Treffer aus dem Nichts erzielt, jetzt schießen wir auch bei besten Chancen keine Tore."

Es ist ein Spagat, der den Frankfurter gelingen muss. Zum einen wollen sie mit Offensivfußball ihr Publikum in der mit 51.500 Zuschauern ausverkauften Arena wieder so begeistern wie in vielen Spielen der Vorrunde, zum anderen aber müssen sie darauf achten, den konterstarken Gladbachern nicht ins offene Messer zu laufen. "Wir müssen höllisch aufpassen, wenn bei der Borussia die Post abgeht", formuliert Kovac. Neben den eigenen spielerischen Möglichkeiten seien auch andere Tugenden gefragt. Seine Spieler müssten vor allem Leidenschaft und Kampfkraft in die Waagschale werfen.