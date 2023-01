Eintracht: Überraschendes Machtwort zu Leihabbruch - „Er muss sich durchbeißen“

SGE

Jens Petter Hauge von Eintracht Frankfurt kommt in Gent nicht zurecht, ein Abbruch der Leihe stand im Raum. SGE-Sportchef Krösche spricht aber nun ein Machtwort.

Frankfurt - Markus Krösche spricht ein Machtwort im Fall Jens Petter Hauge. Der Offensivspieler ist derzeit von Eintracht Frankfurt an KAA Gent ausgeliehen, der Trainer des belgischen Erstligisten, Hein Vanhaezebrouck, plant aber offenbar nicht mehr mit ihm. „Es wird eine Lösung für ihn geben“, sagte der Coach zuletzt zur belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws. Die Belgier spekulierten wohl auf einen Abbruch der Leihe, doch das wird es nicht geben. „Da muss er sich jetzt durchbeißen“, bestätigte Krösche der Bild und schob dem Ganzen einen Riegel vor.

Eine Rückkehr zu Eintracht Frankfurt stand ohnehin nicht im Raum, denn im Kader von Trainer Oliver Glasner hätte er derzeit keine große Chance auf Einsatzzeiten. Deshalb kam es im vergangenen Sommer auch zur Leihe nach Gent, um Hauge Spielzeit zu ermöglichen, damit er in der Vorbereitung zur kommenden Saison wieder angreifen kann bei der SGE. Ob es jedoch dazu kommt, ist nach den schwachen Vorstellungen des Norwegers in Belgien völlig unklar.

Eintracht Frankfurt: Kein Leih-Abbruch bei Hauge

Ein Abbruch der Leihe und ein sofortiger Wechsel zu einem anderen Klub bis zum Ende der laufenden Saison wäre prinzipiell möglich gewesen, doch die Zeit dafür knapp. Am 31. Januar schließt das Transferfenster in zahlreichen europäischen Ligen und auf die Schnelle fand Krösche wohl keinen geeigneten Verein für Jens Petter Hauge. Ob sich der 23-Jährige bis zum Sommer in Gent in die Startelf spielen kann, ist nach den Aussagen seines Cheftrainers fraglich.

Eintracht Frankfurt: Hauge konnte sich bislang nicht durchsetzen

Jens Petter Hauge kam im Sommer 2021 vom AC Mailand zu Eintracht Frankfurt - erst per Leihe, in Jahr später wurde er durch eine Kaufpflicht fest verpflichtet. Bei der SGE konnte sich der norwegische Nationalspieler aber nicht durchsetzen und sollte durch die Leihe nach Gent Spielpraxis sammeln. Beim belgischen Erstligisten kam er in der Liga auf lediglich elf Einsätze, davon nur einen von Beginn an. In diesem Jahr stand er zunächst bei zwei Spielen nicht im Kader und wurde dann in zwei Partien Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Unterdessen erkämpft sich Eintracht Frankfurt ein gerechtes 1:1 in Freiburg, fällt in der Tabelle etwas zurück und fährt am Samstag zum nächsten Spitzenduell nach München. (smr)