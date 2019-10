Live-Ticker: Paciencia trifft erneut - Eintracht Frankfurt führt 2:0 gegen Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt führt nach zwei Toren Goncalo Paciencia mit 2:0 gegen Bayer Leverkusen. Wir berichten in unserem Live-Ticker von der Partie.

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2:0 (2:0)

Aufstellung Eintracht Frankfurt Rönnow - Toure (30. Abraham), Hasebe, Hinteregger - Fernandes - da Costa, Sow, Rode, Kostic - Paciencia, Dost Aufstellung Bayer Leverkusen Hradecky - Dragovic, S. Bender, Wendell - Baumgartlinger, Demirbay - Weiser (30. Bellarabi), Havertz, Amiri, Volland - Alario Tore 1:0 Paciencia (4.), 2:0 Paciencia (17., Handelfmeter) Schiedsrichter Christian Dingert (Gries)

41. Minute: Und wieder taucht Paciencia gefährlich vor Hradecky auf. Der verhindert mit einer starken Parade den dritten Eintracht-Treffer.

39. Minute: Alario probiert es mal, schießt aber ebenfalls weit übers Tor.

38. Minute: Baumgartlinger versucht’s, verzieht aber deutlich.

35. Minute: Von Leverkusen geht kaum Gefahr aus, die Eintracht geht wesentlich zielstrebiger zu Werke.

30. Minute: Auch Leverkusen wechselt. Karim Bellarabi ersetzt Mitchell Weiser.

30. Minute: Toure hat sich am rechten Oberschenkel verletzt und muss ausgewechselt werden. Für ihn kommt David Abraham aufs Feld.

29. Minute: Leverkusen hat mehr Ballbesitz, 62 % nämlich. Doch dabei springt nichts heraus.

26. Minute: Nun mal Leverkusen. Amiri dringt in den Strafraum ein und kommt nach Rodes Grätsche zu Fall - Elfmeter gibt’s aber keinen.

23. Minute: Und wieder liegt der Ball im Tor der Leverkusener. Doch diesmal gilt’s nicht. Und zwar völlig zu Recht, Kostic stand deutlich im Abseits.

17. Minute: ... und TOOOOR für die Eintracht. Paciencia fackelt nicht lange und haut den Ball unhaltbar für Hradecky in die untere rechte Ecke: 2:0 für die SGE.

16. Minute: Handspiel von Dragovic im Strafraum, die Entscheidung ist klar: Elfmeter für die SGE. Kostic war über links durchgekommen, hatte Paciencia bedient, dessen Schuss von Dragovic nur per Hand pariert werden konnte. Dragovic sieht natürlich die Gelbe Karte, Paciencia übernimmt nun die Verantwortung beim Elfmeter ...

11. Minute: Doppelpass zwischen Havertz und Weiser, doch Havertz bleibt an Hasebe hängen.

9. Minute: Ecke für Frankfurt. Der Ball landet am Elfmeterpunkt, wo Paciencia steht, der den Ball aber übers Tor köpft.

7. Minute: Kostic legt im Strafraum auf Rode, der von halblinks den Ball direkt in Hradeckys Arme schießt.

5. Minute: Jetzt kommt zum ersten Mal Leverkusen gefährlich vors Tor. Alario schickt Havertz, doch Hinteregger grätscht in letzter Sekunde noch dazwischen.

4. Minute: Und da ist’s auch schon passiert: TOOOR für die Eintracht. Danny da Costa schickt Goncalo Paciencia auf die Reise, der erst Dragovic und Weiser abschüttelt und dann Hradecky mit einem Rechtsschuss überwindet. Es steht 1:0.

1. Minute: Schiedsrichter Christian Dingert gibt das Spiel frei, der Ball rollt.

Anpfiff

Update, 20.15 Uhr: Nur mal so nebenbei gesagt: Bisher waren Tore in einem Bundesligaspiel zwischen Frankfurt und Leverkusen immer garantiert, ein 0:0 hat es in 68 Partien noch nie gegeben. Spricht für einen unterhaltsamen Abend, doch natürlich reißt jede Serie einmal ...

Update, 19.50 Uhr: Noch knapp 40 Minuten bis zum Anpfiff. Inzwischen sind auch die Aufstellungen da. Gelson Fernandes und Bas Dost ersetzen bei der Eintracht nach dem 2:2 gegen Bremen Kamada (Bank) und Silva (Fußverletzung). Bei den Gästen fehlt Bailey, der sich im Abschlusstraining eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hat und Leverkusen weitere vier Wochen nicht zur Verfügung stehen wird.

Update, 18.10., 17.50 Uhr: Sieben Spiele in 24 Tagen in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Europa League - Eintracht Frankfurt kann also Weichen stellen für den weiteren Saisonverlauf. Die Wochen der Wahrheit beginnen heute Abend mit dem Spiel gegen Bayer Leverkusen. Einer kann dabei allerdings nicht mittun: Andre Silva fällt wegen einer Fußverletzung aus.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt trifft auf Bayer 04 Leverkusen

Die SGE eröffnet den 8. Spieltag der Bundesliga im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Die Gäste aus dem Rheinland liegen auf Platz sieben und haben drei Punkte mehr auf dem Konto als die Frankfurter. Trainer Peter Bosz steht für eine offensive Ausrichtung und eine attraktive Spielweise. In der laufenden Saison musste sich die „Werkself“ in der Bundesliga lediglich bei Borussia Dortmund geschlagen geben. Ansonsten gab es vier Siege und drei Remis.

Besonders aufpassen muss Eintracht Frankfurt auf Topscorer Kevin Volland, der in der aktuellen Spielzeit bereits vier Treffer erzielte und weitere drei Tore vorbereitete. Generell hat die Bayer-Offensive neben Volland auch mit Bellarabi, Bailey, Havertz, Amiri und Demirbay jede Menge Dynamik, Schnelligkeit und Spielstärke zu bieten. Peter Bosz muss im Spiel bei der Eintracht aber auch auf zwei wichtige Akteure verzichten. Gegen RB Leipzig verletzten sich Daley Sinkgraven (Muskelsehnenverletzung im Oberschenkel) und Charles Aranguiz (Haarriss im Mittelfuß) und fallen beide mehrere Wochen aus.

Eintracht Frankfurt: Bas Dost wieder einsatzbereit

Eintracht Frankfurt wird wieder auf Mittelstürmer Bas Dost zurückgreifen können, der gegen Werder Bremen noch mit muskulären Problemen fehlte. Alle Nationalspieler, die in der Länderspielpause mit ihren Auswahlmannschaften unterwegs waren, kehren ohne Verletzungen zurück nach Frankfurt und sind für das Spiel gegen Leverkusen einsatzbereit.

