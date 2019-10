Eintracht Frankfurt live: Filip Kostic fällt aus, Bas Dost in der Startelf

Eintracht Frankfurt trifft im DFB-Pokal auf den FC St. Pauli. Wir berichten im Live-Ticker vom Spiel.

FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt, Mittwoch, 20.45 Uhr -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung

FC St. Pauli Müller, Kalla, Östigard, Buballa, Ohlsson, Flum, Knoll, Penney, Möller Daehli, Gyökeres, Sobota Aufstellung Eintracht Frankfurt Rönnow - Hinteregger, Hasebe, NDicka - Kohr, Rode - Durm, Chandler - Fernandes - Dost, Kamada Tore Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck

20.40 Uhr: Beim letzten Spiel der beiden Teams waren die Gastgeber Sieger. St. Pauli bezwang die Eintracht im Dezember 2011 mit 2:0. Damals schon dabei: Sebastian Rode.

20.30 Uhr: Hoffentlich keine ernste Sache bei Kostic. Der Außenbahnspieler ist bei der Eintracht kaum zu ersetzen. Ein längerer Ausfall wäre fast schon tragisch für die Hessen.

20.05 Uhr: Die Eintracht meldet, dass Filip Kostic "aufgrund von Knieproblemen" ausfällt.

20.00 Uhr: Wir schalten kurz nach Wolfsburg, wo dem Gastgeber eine Schlappe de Luxe droht. Nach 70. Minuten führt Leipzig mit 5:0!

19.55 Uhr: Die Aufstellung ist da. Kostic fehlt verletzt, Dost stürmt. Trainer Hütter rotiert kräftig durch. David Abraham sitzt auf der Bank, für ihn kommt Evan Ndicka in die Startelf.

19.20 Uhr: Die Halbzeitstände der Vorspiele im Twitter-Style: #WOBRBL 0:1 #FCKFCN 1:1 #SVWFCH 4:1 #SCVKSV 1:1

18.44 Uhr: Leipzig trifft zum 1:0 in Wolfsburg. Die Emotionen kochen über. Unterdessen wird auf dem Betze gelöscht: Nürnberg gleicht aus.

18.40 Uhr: Die Vorspiele laufen schon. In Kaiserslautern führen die Gastgeber durch einen Schwalbenelfer gegen Nürnberg mit 1:0, und ein paar Kilometer weiter nördlich ziehen die Bremer nach. Ohne Schwalbe. Dafür mit 2:0 gegen Heidenheim.

18.30 Uhr: Der Boll rollt! Allerdings noch nicht in Hamburg. Dafür unter anderem beim Traditionsderby VfL Wolfsburg gegen Rasenballsport Leipzig. Ungefähr so interessant wie das Wetter.

18.00 Uhr:

Gerade kommt eine Agenturmeldung rein, die die größten Pokalsensationen der Vergangenheit nochmal in Erinnerung ruft. Darunter Saison 2000/01: VfB Stuttgart Amateure - Eintracht Frankfurt 6:1. Wir werten dies als positives Vorzeichen. Immer spielt St. Pauli eine Klasse höher als die Amateure des VfB damals.

17.20 Uhr: Es zieht sich. Noch mehr als drei Stunden bis zum Anpfiff. Was macht man in einer solchen Situation? Man schaltet um zum Wetter. Kalt ist es heute, wenn die Eintracht spielt. Die Temperaturen klettern nicht über fünf Grad, wenn es losgeht kann es sogar noch kälter werden. Interessiert natürlich nur die, die vor Ort am Millerntor sein werden. Aber jetzt ist's halt mal gesagt - und die Atmosphäre soll ja "hitzig" sein im Norden.

Update, 12.15 Uhr: Wer wird für die Eintracht am heutigen Abend auf Torejagd gehen? Andre Silva steht definitiv nicht zur Verfügung, und auch der Einsatz von Bas Dost von Anfang an scheint eher unwahrscheinlich. Viel spricht also dafür, dass Daichi Kamada und Goncalo Paciencia erneut das Duo im Angriff bilden werden. Dass der Japaner weiterhin lediglich in der ersten Pokalrunde bei Waldhof Mannheim einmal getroffen hat, bereitet Trainer Hütter noch keine Probleme: „Irgendwann wird auch bei ihm der Knopf platzen.“ Vielleicht ja heute Abend in St. Pauli.

Update, 10.55 Uhr: Ein Sieg im Pokal beim FC St. Pauli wäre natürlich auch ein schönes Geburtstagsgeschenk für alle am 30. Oktober Geborenen - so wie Fredi Bobic beispielsweise. Der Sportvorstand der Eintracht, 1971 in Maribor geboren, feiert heute seinen 48. Geburtstag.

Unser Sportvorstand feiert Geburtstag und wird 4⃣8⃣ Jahre jung. Wir wünschen nur das Beste! Jungs, schenkt unserem Fredi doch bitte den Achtelfinaleinzug #SGE pic.twitter.com/CNCnYmQbLv — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) October 30, 2019

Update, 30.10., 09.15 Uhr: Eintracht Frankfurt erwartet im Pokalspiel beim FC St. Pauli eine heiße Kulisse. Denn es ist ja nur zu bekannt, dass das Millerntor, die Heimstätte der Paulianer, gerade bei Abendspielen seine ganz spezielle Wirkung entfaltet.

Doch auf dem Kiez läuft derzeit nicht alles nach Wunsch. Jetzt hat Trainer Jos Luhukay mal wieder verbal seinen eigenen Klub zerlegt. Der 56 Jährige hob nach der Niederlage in Heidenheim zu einer Generalabrechnung an und nagelte seine Mannschaft an die Wand.

Dennoch sollte die Eintracht den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wer könnte das besser wissen als Alex Meier? Der Frankfurter Fußballgott, letzte Rückrunde in St. Pauli aktiv, richtete auf jeden Fall mahnende Worte an die Hessen: „Am Millerntor ist vieles möglich.“

Vorbericht: Eintracht Frankfurt trifft im DFB-Pokal auf den FC. St. Pauli

Die "englischen Wochen" gehen für die SGE weiter. Kaum eine Woche vergeht, an der die Eintracht nicht ein Wochenspiel zu absolvieren hat. Nachdem es letzte Woche in der Europa League gegen Standard Lüttich ging, steht nun der DFB-Pokal an. Die Eintracht hat den FC St. Pauli zugelost bekommen und muss nach Hamburg reisen.

Eintracht Frankfurt: Gegner St. Pauli nah an der Abstiegszone

Der FC St. Pauli spielt bislang eine durchwachsene Saison in der 2. Bundesliga. Aktuell steht die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay auf Platz zwölf, mit 13 Punkten auf der Habenseite. Bis zum VfL Bochum, der auf Platz 16 steht und damit den Relegationsplatz inne hat, sind es aber nur vier Zähler.

Die Hamburger starteten ordentlich in die Spielzeit und konnten sogar das Derby gegen den HSV mit 2:0 für sich entscheiden. Seit drei Partien wartet die Mannschaft aber auf einen Sieg. Am Wochenende unterlagen die "Kiez-Kicker" mit 0:1 beim 1. FC Heidenheim. Trainer Luhukay kritisierte sein Team anschließend scharf. Er warf den Spielern vor, dass die absolute Gewinner-Qualität fehlt, wie "Bild" berichtet. Gegen die Eintracht will Pauli aber eine Überraschung schaffen und in die nächste Runde des DFB-Pokals einziehen.

Eintracht Frankfurt: Niederlage bei Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt verlor seine Bundesliga-Partie bei Borussia Mönchengladbach mit 2:4. Dabei zeigte die SGE in der ersten Hälfte eine schwache Leistung. In Halbzeit zwei versuchte das Team von Adi Hütter den Spieß noch umzudrehen, die Gastgeber waren aber zu effektiv.

Niederlage in Mönchengladbach: Die Spieler von Eintracht Frankfurt in der Einzelkritik

Vermisst werden bei der Eintracht vor allem die beiden Stürmer Bas Dost und Andre Silva, die auch in Mönchengladbach verletzt fehlten. Ob es für eine Einsatz im DFB-Pokal reicht, wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden. Dost leidet an Problemen an den Adduktoren, Andre Silva plagt sich mit Schmerzen an der Achillessehne herum.

