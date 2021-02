Live-Ticker: Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln - alle spielen für die SGE

Am 21. Spieltag trifft Eintracht Frankfurt in der heimischen Arena auf den 1. FC Köln. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln, Sonntag, 14. Februar 2021, 15:30 Uhr -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp, Tuta, Hinteregger, Ndicka, Durm, Sow, Hasebe, Kostic, Kamada, Younes, Silva Voraussichtliche Aufstellung 1. FC Köln T. Horn, Cestic, Mere, Czichos, Ehizibue, Öczan, Skhiri, Rexhbecaj, J. Horn, Dennis, Duda Tore Schiedsrichter

+++ Update vom 14.02.2021, 08:55 Uhr: Alle spielen für Eintracht Frankfurt. Der Eindruck entsteht, wirft man einen Blick auf die bisherigen Ergebnisse am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Konkurrenten der SGE um die Europacup-Plätze lassen Punkte liegen. Borussa Dortmund kommt gegen die TSG Hoffenheim (2:2) genausowenig über ein Unentschieden hinaus wie Bayer Leverkusen im Spiel gegen den FSV Mainz 05 (2:2). Nach dem Spiel der Eintracht gegen den 1. FC Köln treffen zudem die direkten Konkurrenten aus Wolfsburg und Mönchengladbach gegeneinander an.

Erstmeldung: Frankfurt - Der 21. Spieltag steht an in der Fußball-Bundesliga und Eintracht Frankfurt trifft in der heimischen Arena auf den 1. FC Köln. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter* will ihren Höhenflug auch gegen die abstiegsbedrohten Rheinländer fortsetzen, unterschätzt werden darf der 1. FC Köln aber nicht. Am vergangenen Spieltag gewann der FC durch zwei Treffer von Elvis Rexhbecaj das Derby bei Borussia Mönchengladbach mit 2:1. Ein ganz wichtiger Erfolg für Markus Gisdol und seine Truppe.

Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln: Heimelf will Serie fortsetzen

Eintracht Frankfurt ist seit mittlerweile neun Bundesligaspielen ungeschlagen und kletterte in der Tabelle bis auf Rang vier - dieser würde zur Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison berechtigen. Mit einem Heimsieg über den 1. FC Köln würde die SGE ihren Platz festigen und unter Umständen den Vorsprung auf die Verfolger sogar ausbauen.

Personalsorgen hat Trainer Adi Hütter vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln nicht. Lediglich Aymen Barkok, der die Partie bei der TSG Hoffenheim wegen Rückenproblemen kurzfristig verpasste, ist weiter leicht angeschlagen. Barkok trainierte bislang individuell, eine langwierige Verletzung ist bei ihm aber nicht zu befürchten. „Er ist wieder auf dem Weg der Besserung, sodass er bestimmt eine Option ist fürs Wochenende“, sagte Bruno Hübner, Sportdirektor von Eintracht Frankfurt am Rande des Trainings der SGE.

Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln: Personalsorgen bei den Gästen

Beim kommenden Gegner von Eintracht Frankfurt*, dem 1. FC Köln, sieht die Lage dagegen nicht ganz so rosig aus. Marius Wolf, ehemaliger Spieler der SGE, wird vermutlich gegen seinen alten Klub ausfallen. Der Außenbahnspieler verletzte sich im Pokalspiel der Kölner in Regensburg und musste bereits in der ersten Hälfte vom Platz. Das Derby gegen Borussia Mönchengladbach verpasste er wegen dieser Verletzung bereits. Ebenfalls noch keine Option für Trainer Markus Gisdol ist Stürmer Sebastian Andersson, der an einem Knochenmarködem im Knie laboriert, mittlerweile aber zumindest wieder auf dem Platz trainieren kann. Das Spiel gegen Eintracht Frankfurt kommt aber zu früh für den ehemaligen Angreifer von Union Berlin. (smr) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippenredaktionsnetzwerks