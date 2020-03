Live-Ticker: So schlägt sich Eintracht Frankfurt gegen den FC Basel

Eintracht Frankfurt trifft im Achtelfinale der Europa League auf den FC Basel. Wir berichten im Live-Ticker vom Hinspiel.

Eintracht Frankfurt - FC Basel 0:0 (-:-)

Aufstellung

Eintracht Frankfurt Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, N‘Dicka - Hasebe, Sow, Rode, Chandler, Kostic - Silva Aufstellung

FC Basel Omlin - Widmer, Cömert, Alderete, Riveros, Xhaka, Frei, Campo, Petretta, Stocker, Cabral Tore Schiedsrichter Andreas Ekberg (Schweden) Ticker aktualisieren >>>

4. Minute: Sow mit einem Bodycheck im Mittelfeld - Freistoß Basel. Der Ball kommt weit auf Stocker, der aus 20 Metern abschließt und den Ball auf die leere Tribüne befördert.

1. Minute: Anstoß in der komplett leeren Commerzbank Arena.

+++ Die Gäste aus Basel starten mit folgender Aufstellung:

+++ Die Aufstellung von Eintracht Frankfurt ist da. Folgende Spieler beginnen heute:

+++ Der Europäische Fußballverband UEFA denkt offenbar über die Aussetzung der Champions und Europa League nach, wie die spanische „Marca“ berichtet. Eine offizielle Bestätigung dazu gibt es noch nicht. Eintracht Frankfurt teilt mit, dass das Spiel gegen Basel nach jetzigem Stand stattfinden wird.

#Infotweet, da es hier bei einigen noch ein paar Unklarheiten zu geben scheint: Nach jetzigem Stand findet #SGEBasel heute Abend wie geplant (ohne Zuschauer) statt. #SGEuropa #SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 12, 2020

+++ Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Basel wird nun doch ohne Zuschauer ausgetragen werden, wie die Stadt Frankfurt am Mittwoch bestätigte.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt empfängt den FC Basel

Für Eintracht Frankfurt steht das nächste Highlight der Saison an. Im Achtelfinele der Europa League trifft die SGE auf den FC Basel aus der Schweiz. Das Hinspiel findet in der heimischen Commerzbank Arena statt, der Ort für das Rückspiel ist noch offen. Wegen des Coronavirus wurde in der Schweiz alle Spiele bis Anfang April abgesagt - darunter fällt auch die Begegnung in der Europa League zwischen Basel und Eintracht Frankfurt. Ort und Datum der Partie werden noch geklärt, Vertreter beider Vereine und die Behörden stehen im engen Austausch. Adi Hütter nahm auf der Pressekonferenz Stellung zum Thema Coronavirus: „Wir wurden von unseren Ärzten gut auf die Corona-Thematik vorbereitet. Wir haben medizinisch alle Vorkehrungen innerhalb des Teams getroffen.“

Gegen den FC Basel werden Zuschauer im Stadion sein, nicht so beim kommenden Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach. „Wir gehen davon aus, dass es morgen vorerst mal das letzte Spiel vor eigenen Zuschauern sein wird. Deshalb wollen wir die Partie morgen mit unseren Fans im Rücken natürlich noch mal genießen“, sagte Trainer Adi Hütter auf der Pressekonferenz.

Eintracht Frankfurt: Grundstein fürs Weiterkommen legen

Im Hinspiel will Eintracht Frankfurt den Grundstein für ein Weiterkommen legen. Mittelfeldspieler Djibril Sow zum Gegner: „Der FC Basel war jahrelang die klare Nummer 1 in der Schweiz. Auch wenn in der Liga neue Konkurrenten für sie hinzugekommen sind, spielen sie in der Europa League eine sehr gute Runde. Das wird eine große Herausforderung für uns.“ Adi Hütter schließt sich der Meinung an: „Basel ist ein großer Verein in der Schweiz, der international viel Erfahrung hat. Sie spielen eine gute Runde und werden uns fordern. Wir haben die Chance, uns eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu verschaffen. Die wollen wir nutzen.“ In der Schweizer Super League liegt der FC Basel nach 23 Spieltagen nur auf Platz drei, hinter Young Boys Bern und Spitzenreiter St. Gallen. Der Rückstand auf den ersten Platz beträgt fünf Punkte.

Eintracht Frankfurt: Gegner Basel stark in der Europa League

In der Europa League zeigten die Schweizer konstant starke Leistungen. Bei der Auslosung der Gruppenphase wurden der FC Getafe, Trabzonspor und FK Krasnodar als Gegner des FC Basels gezogen. Mit 13 Punkten aus sechs Spielen gewann Basel die Gruppe souverän und zog in die Zwischenrunde ein. Dort räumte die Mannschaft APOEL Nikosia aus Zypern mit zwei Siegen aus dem Weg und trifft nun also auf Eintracht Frankfurt. Der FC Basel hat keinen Star in den eigenen Reihen, die Stärke ist die mannschaftliche Geschlossenheit, die es jedem Gegner schwer macht, gegen sie zu bestehen. Bekanntester Spieler im Kader ist sicherlich Valentin Stocker, der vier Jahre für Hertha BSC in der Bundesliga spielte.

Adi Hütter kann bei der Aufstellung aus dem Vollen schöpfen. Lediglich die Langzeitverletzten fallen weiter aus.

Von Sascha Mehr