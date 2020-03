LIVE: Fans von Eintracht Frankfurt planen Aktionen gegen den DFB

Eintracht Frankfurt empfängt im Viertelfinale des DFB-Pokals den SV Werder Bremen. Wir berichten in unserem Live-Ticker vom Spiel.

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen, Mittwoch, 4. März, 20.45 Uhr, -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung

Eintracht Frankfurt Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, N‘Dicka - Sow, Rode, Kohr, Kostic, Chandler - Silva Voraussichtliche Aufstellung

Werder Bremen Pavlenka - Toprak, Vogt, Moisander - Gebre Selassie, M. Eggestein, Klaassen, Augustinsson - Bittencourt, Osako, Rashica Tore Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin)

+++ Die Fans von Eintracht Frankfurt planen wohl während des Spiels Aktionen gegen den DFB. Wie diese Aktionen aussehen werden, ist noch völlig unklar.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt muss zu Bayer Leverkusen

Frankfurt - Nach dem Weiterkommen gegen RB Salzburg in der Europa League wartet auf Eintracht Frankfurt das nächste Endspiel, dieses Mal im DFB-Pokal. Gegner ist der SV Werder Bremen, gegen den Eintracht Frankfurt eigentlich am vergangenen Sonntag in der Bundesliga gespielt hätte. Dadurch, dass das Salzburg-Spiel um einen Tag verschoben wurde, entschied die DFL, das Spiel in Bremen abzusagen und zu einem späteren Termin nachzuholen.

Die Gäste aus Bremen kommen mit großen Sorgen nach Frankfurt. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt steht auf Platz 17 der Fußball-Bundesliga und befindet sich mitten im Abstiegskampf. Beim Spiel in Frankfurt werden die Norddeutschen sicherlich nicht vor Selbstvertrauen strotzen, der Pokal hat aber bekanntlich seine eigenen Gesetze. Das zeigte Werder Bremen eindrucksvoll im Achtelfinale. Damals kegelten die Bremer Borussia Dortmund mit einem 3:2 aus dem Wettbewerb.

Eintracht Frankfurt: Duo zurück im Training

Personell hat sich die Lage bei Eintracht Frankfurt weiter entspannt. Mijat Gacinovic und der Langzeitverletzte Lucas Torro sind ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ebenfalls wieder auf dem Platz ist Bas Dost, der Stürmer absolvierte die Einheiten aber noch nicht in vollem Umfang. Ein Einsatz in der Partie gegen Bremen kommt für den Niederländer wohl noch zu früh.

Bei Werder Bremen kommt wohl überraschend ein wichtiger Spieler zurück ins Team. Kevin Vogt, der sich im Spiel gegen Union Berlin verletzte, ist wieder zurück im Mannschaftstraining und anscheinend auch einsatzbereit beim Pokalspiel bei Eintracht Frankfurt.

Von Sascha Mehr