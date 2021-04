Live-Ticker: Eintracht will in Leverkusen den nächsten Schritt Richtung Champions League machen

31. Spieltag

Eintracht Frankfurt trifft am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf Bayer 04 Leverkusen. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt, Samstag, 24.04.2021, 18:30 Uhr, -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung Bayer 04 Leverkusen Hradecky - Tah, S. Bender, Tapsoba - Palacios, Demirbay - Bellarabi, Wirtz, Bailey, Sinkgraven - Schick Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Ilsanker, Hinteregger, Ndicka - Sow, Hasebe - Durm, Kamada, Younes, Kostic - Silva Tore Schiedsrichter

Leverkusen - Die Bundesliga befindet sich auf der Zielgeraden und Eintracht Frankfurt steht ganz dicht vor dem erstmaligen Einzug in die Champions League. Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf Borussia Dortmund, die hinter der SGE auf ihre Chance lauern. Am 31. Spieltag muss die Mannschaft von Trainer Adi Hütter bei Bayer 04 Leverkusen antreten und wird versuchen, die drei Punkte aus der BayArena zu entführen.

Eintracht Frankfurt trifft auf Bayer 04 Leverkusen

„Wir haben uns in Leverkusen nie so präsentiert, wie es sein sollte. Wir fahren trotzdem mit einem guten Gefühl dort hin, weil wir wieder gewonnen haben. Leverkusen ist unter Druck. Ich bin zuversichtlich, ein gutes Ergebnis mitnehmen zu können“, zeigt sich Adi Hütter optimistisch vor der Begegnung. „Respekt haben wir vor jeder Mannschaft. Leverkusen hat eine gute Mannschaft mit viel Speed und einer guten Technik. Trotz allem sind sie anfällig, das müssen wir ausnutzen“, so Hütter weiter.

Wie die Aufstellung von Eintracht Frankfurt aussehen wird, verrät Hütter natürlich noch nicht, er freut sich aber, dass Hinteregger wieder zurück ist: „Das Wichtigste ist, dass Martin nach seiner fast fünfwöchigen Pause zurück ist. Er hat sich beeindruckend zurückgemeldet und tut unserer Mannschaft gut, weil er ein sehr guter Verteidiger ist.“ Ob Makoto Hasebe in der Startelf stehen wird, ließ der Trainer offen: „Makoto spielt immer gut, weil er sehr viel Routine hat und auf zwei Positionen spielen kann. Er hat jahrelang auf der Sechs gespielt und ist daher für diese Position sicher wieder ein Thema.“

Eintracht Frankfurt: Younes und Kamada sind fraglich

Fraglich für die Partie in Leverkusen sind Amin Younes und Daichi Kamada, wie Hütter bestätigte: „Amin Younes kämpft mit leichten Adduktorenproblemen. Er ist ein wichtiger Spieler für uns und hat es gut gemacht. Daichi aber auch. Ich bin froh um das Luxusproblem, es geht um den gemeinsamen Erfolg: In die Königsklasse zu kommen. Kamada hat Probleme mit dem Finger. Ob sich das ausgehen wird, weiß ich noch nicht. Barkok ist immer ein Thema und trainiert gut. Durm macht es gut, Timmy hat es gegen Augsburg auch gut gemacht.“ Der Coach hat zahlreiche Möglichkeiten und ist sehr glücklich darüber: „Ich bin froh, eine Auswahl zu haben, die mir vielleicht die Möglichkeit gibt, zu rotieren, um den einen oder anderen zu schonen.“