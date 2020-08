Live-Ticker: Eintracht Frankfurt gegen FC Basel in der Europa League - eine minimale Chance bleibt der SGE

Sebastian Rode will mit Eintracht Frankfurt die große Überraschung beim FC Basel schaffen.

Eintracht Frankfurt trifft im Rückspiel des Europa League-Achtelfinals auf den FC Basel. Wir berichten in unserem Live-Ticker vom Spiel.

FC Basel - Eintracht Frankfurt, Donnerstag, 6. August, 21 Uhr -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung FC Basel Nikolic - Petretta, Cömert, van der Werff, Isufi - Frei, Marchand, van Wolfswinkel, Tushi, Oberlin - Cabral Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Abraham, Hinteregger, N'Dicka - da Costa, Kohr, Kamada, Rode, Kostic - Dost, Silva Tore Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

Frankfurt/Basel - Es wird ernst für Eintracht Frankfurt. Nach einer kurzen Sommerpause und einer noch kürzeren Vorbereitung auf die Fortsetzung der Europa League, steht das Rückspiel beim FC Basel an. Die SGE geht mit der Hypothek einer 0:3-Heimniederlage in die Partie im St. Jakob-Park.

Um doch noch das Final-Turnier zu erreichen, muss Eintracht Frankfurt eine faustdicke Überraschung gelingen. Ein 3:0-Sieg würde die Verlängerung bedeuten, jeder weitere Sieg mit drei Toren oder mehr Unterschied bringt die Mannschaft von Trainer Adi Hütter in die nächste Runde. Bei jedem anderen Ausgang scheidet Eintracht Frankfurt in der Europa League aus und muss das Final-Turnier vom heimischen Sofa aus verfolgen.

Eintracht Frankfurt: Zuber in Basel nicht spielberechtigt

Eintracht Frankfurt reist mit 19 Spielern nach Basel. Nicht mehr mit dabei sind Mijat Gacinovic, der zur TSG 1899 Hoffenheim wechselte und Lucas Torro, den es zurück in seine Heimat zu CA Osasuna zieht. Neuzugang Steven Zuber, der im Tausch mit Gacinovic zur SGE kam, ist für die Europa League nicht spielberechtigt. Das erste Mal überhaupt im Kader ist der 18-jährige Elias Bördner, der als dritter Torwart mit in die Schweiz reist.

Eintracht Frankfurt: Gegner Basel enttäuscht in der heimischen Liga

Der FC Basel spielte eine durchwachsene Saison in der Schweizer Liga. Am Ende hatte der 20-malige Schweizer Meister 14 Punkte Rückstand auf Young Boys Bern, die sich souverän den Titel sicherten. Basel kam nicht gut aus der Corona-Pause und verlor drei der ersten sechs Spiele. Nach der Niederlage beim FC Sion berappelte sich die Mannschaft von Trainer Marcel Koller aber und blieb in den letzten sieben Partien ungeschlagen.

Das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Basel ist im TV zu sehen. Viele organisierte Fangruppierungen kündigen bei einer Teilöffnung der Fußballstadien in Deutschland an, lieber daheim bleiben zu wollen. (smr)