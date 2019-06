Diese Testspiele warten auf Eintracht Frankfurt 

Die Vorbereitung von Eintracht Frankfurt für die neue Saison laufen auf Hochtouren. Die ersten Testspiele stehen an.

In der Europa League bis ins Halbfinale gekommen, in der Bundesliga immerhin den siebten Tabellenplatz gesichert - eine atemberaubende Saison liegt hinter Eintracht Frankfurt. Und damit es so toll weitergeht, läuft die Vorbereitung auf die neue Saison bereits auf Hochtouren: Am 1. Juli finden die ersten Medizinchecks statt, am 3. Juli geht's dann zum ersten Training.

Den Profis bleiben gerade mal drei Wochen bis zum Bundesliga-Auftakt gegen Hoffenheim. Dabei gibt es jede Menge Baustellen. Noch ist der Kader nicht komplett, laufen zahlreiche Vertragsverhandlungen hinter verschlossenen Türen, sind Abgänge zu befürchten. Dazu plant Trainer Adi Hütter eine ganze Reihe strategische Veränderungen. Wie soll man diese Umstellungen möglichst schnell einstudieren? Richtig, in Testspielen.

Eintracht Frankfurt testet als erstes gegen DJK Bad Homburg

Los geht's am 4. Juli gegen den DJK Bad Homburg. Die Adler fahren am Donnerstagabend ins Stadion des Sportzentrums NordWest in Bad Homburg und absolvieren ihr erstes, lockeres Testspiel. Anstoß ist um 19 Uhr.

Erstes Trainingslager führt Eintracht in die Schweiz

Am 7. Juli geht es für die Eintracht zum Trainingslager nach Thun in die Schweiz - dort wird die SGE am Uhrencup Biel teilnehmen. Das heißt: Am 10. Juli spielt die SGE gegen BSC Young Boys Bern, die Adi Hütter - als Ex-Coach - bestens kennen dürfte. Zwei Tage später geht es dann gegen den FC Luzern.

„Die Bedingungen vor Ort werden perfekt sein für eine optimale Vorbereitung auf die kommende Saison und ich freue mich natürlich ganz besonders auf unser Aufeinandertreffen mit meinem ehemaligen Klub aus Bern“, sagt Hütter.

SGE trainiert wieder in Windischgarsten

Nach der Schweiz-Reise soll es dann noch ein zweites Trainingslager in Österreich geben. Vom 26. Juli bis 4. August reist die Mannschaft ins Hotel Dilly in Windischgarsten. Dort hatte die SGE bereits im Sommer 2015 ihre Saison-Vorbereitung absolviert. Während der Zeit im Traininslager ist auch am 28. Juli ein Testspiel gegen den österreichischen Regionalligisten FC Wels geplant.

Von Ulrich Weih

