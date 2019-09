Live-Ticker: Eintracht Frankfurt zu Gast bei Union Berlin - wen bringt Hütter?

Eintracht Frankfurt ist am sechsten Spieltag bei Union Berlin zu Gast. Wir berichten über die Partie in unserem Live-Ticker.

Union Berlin - Eintracht Frankfurt (Freitag, 27.09.19, 20.30 Uhr) -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung Union Berlin Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Subotic, Lenz - Becker, Gentner, Andrich, Bülter - Andersson, Ujah Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Kohr, Kamada, Fernandes, Kostic - Silva, Paciencia Tore Schiedsrichter Sascha Stegemann (Niederkassel)

17.35 Uhr: Wen bringt Trainer Adi Hütter? Wird Kapitän David Abraham wieder in die Startelf zurückkehren? Dann müsste Touré seinen Platz räumen. Im Mittelfeld dürfte Sebastian Rode noch keine Alternative sein. Möglich also, dass Adi Hütter dort auf die vertraut, die schon gegen Dortmund gespielt haben. Gegen 19.30 Uhr wird die Mannschaftsaufstellung bekannt gegeben.

15.00 Uhr: Beim Spiel der Eintracht gegen Arsenal waren Banner und Flyer zu sehen, auf denen sich die Ultras gegen eine Verpflichtung von Andreas Möller als Leiter des Leistungszentrums der Eintracht ausgesprochen haben. Jetzt stellt sich Sportvorstand Fredi Bobic hinter Möller: Was die Ultras sagen, interessiere ihn nicht.

Update vom Freitag, 27.09.2019, 11.11 Uhr: Eine schöne Geschichte zu Anfang unseres Tickers. Martin Hinteregger hat nach dem Spiel der Eintracht gegen Borussia Dortmund am vergangenen Sonntag einen Fan zum Hauptbahnhof Frankfurt gefahren. Damit hat er mal wieder bewiesen, dass er ein cooler Typ ist.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt spielt bei Union Berlin

Premiere für die Eintracht: Zum ersten Mal spielt das Team von Adi Hütter eine Partie in der 1. Bundesliga in der "Alten Försterei". Bislang gab es lediglich Duelle in der 2. Liga und dem DFB-Pokal zwischen der SGE und Gastgeber Union Berlin. Von sieben Aufeinandertreffen verlor Eintracht Frankfurt kein einziges. Vier Siegen stehen drei Remis gegenüber.

Nach bisher zwei Auswärtsniederlagen will Adi Hütter endlich den ersten Sieg in der Fremde feiern. „Dazu müssen wir von der ersten Minute an den Kampf annehmen. Es gibt für uns keinen Grund, jemanden zu unterschätzen,“ so der Trainer. Verzichten muss er dabei wohl auf Mittelfeldspieler Sebastian Rode, der zwar wieder trainiert, aber erst im Europa League-Spiel bei Vitoria Guimaraes sein Comeback geben soll.

Eintracht Frankfurt: Qual der Wahl im Angriff

Im Angriff hat Hütter die Qual der Wahl. Andre Silva zeigte gegen den BVB eine starke Vorstellung und sein Landsmann Goncalo Paciencia ist aktuell sowieso in bestechender Form. Sturmtank Bas Dost, der an seiner Fitness arbeiten musste, wird sich wohl erst einmal hinter den beiden Portugiesen anstellen müssen.

Union Berlin verlor die letzten beiden Spiele und wird alles daran setzen, die Punkte in der Hauptstadt zu behalten. Dass die „Eisernen“ ein unangenehmer Gegner sein können, musste Borussia Dortmund Ende August erfahren, als die Gastgeber einen 3:1-Heimsieg einfahren konnten.

von Sascha Mehr