Liveticker: Eintracht Frankfurt will zum Rückrundenstart endlich wieder punkten

Eintracht Frankfurt muss zum Rückrundenstart bei der TSG Hoffenheim ran. Dort wollen die Hessen endlich wieder Punkten. Der Live-Ticker zum Spiel.

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt -:- (-:-), Samstag, 18.01.2020, Anstoß 15.30 Uhr

Aufstellung TSG Hoffenheim - Aufstellung Eintracht Frankfurt - Spielstand / Tore - / - Schiedsrichter Sascha Stegemann

Update, 13.41 Uhr: Das Hinspiel im heimischen Waldstadion hat Eintracht Frankfurt gewonnen, im Rückspiel zählt Hoffenheims Trainer jetzt auf die eigenen Fans: „Im Hinspiel hatte Frankfurt die Unterstützung der eigenen Fans, dieses Mal haben wir unsere Fans als Vorteil“, sagt Alfred Schreuder vor dem Spiel.

Update von Samstag, 18.01.2020, 12.56 Uhr: Der heutige Gegner der Eintracht heißt TSG Hoffenheim. Dort hat der neue Trainer Alfred Schreuder im Sommer nach dem Weggang von Julian Nagelsmann zum Liga-Rivalen RB Leipzig ein schweres Erbe angetreten. Derzeit stehen die Kraichgauer auf Platz sieben der Tabelle. Doch die Formkurve ist schwankend. Ob das eine Chance für die Eintracht ist? Wir haben uns die TSG Hoffenheim in unserem Gegner-Check etwas genauer angesehen.

Anstoß ist am Samstag, 18.01.2020, um 15.30 Uhr in der PreZero-Arena in Sinsheim.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt will in der Rückrunde angreifen – Formkurve von TSG Hoffenheim schwankend

Frankfurt - Das Spiel gegen die TGS Hoffenheim zum Rückrundenstart ist für Eintracht Frankfurt gleich ein wichtiges Auswärtspiel (So sehen Sie das Spiel im TV und Live-Stream). Denn die Hessen haben seit sieben Bundesliga-Partien nicht mehr gewonnen, stehen mit drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz und Platz 13 in der Tabelle gerade nicht so gut da. Das soll sich zu Beginn der Rückrunde ganz schnell ändern – ausgerechnet Auswärts.

Eintracht Frankfurt ist derzeit das schlechteste Auswärtsteam in der gesamten Liga, lediglich das Spiel bei Union Berlin konnten die Hessen gewinnen, sieben weitere Auswärtsspiele gingen verloren. Es wartet also keine einfache Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Adi Hütter, der positiv gestimmt in die Rückrunde geht.

Eintracht Frankfurt freut sich über Rückkehr von Kevin Trapp

Eintracht Frankfurt kann im Spiel gegen Hoffenheim wieder auf Stammtorhüter Kevin Trapp vertrauen. Der 29 Jahre alte Keeper ist nach einer überstandenen Schulterverletzung zurück. Darüber hinaus sind bis auf die Dauerverletzten sowie Daichi Kamada und Gelson Fernandes alle Spieler fit. Bas Dost trainiert nach Angaben des Trainers ohne Schmerzen und will in der Rückrunde durchstarten.

Auch neu bei Eintracht Frankfurt wird die in der Winterpause einstudierte Viererkette sein. Damit bekommt Evan Ndicka eine neue Chance, sich zu beweisen. Filip Kostic wird deutlich offensiver agieren können als bisher.

Formkurve von TSG Hoffenheim schwankend – Kraichgauer müssen auf Stammtorhüter verzichten

Hoffenheim-Trainer Alfred Schreuder ist bei den Kraichgauern nach dem Weggang von Julian Nagelsmann zu Liga-Rivalen RB Leipzig ein schweres Erbe angetreten. Seitdem ist die Formkurve der Hoffenheimer sehr schwankend. Kurz vor der Winterpause ging es aber mit einem 2:0-Sieg gegen Union Berlin und einem 2:1-Erfolg gegen Borussia Dortmund aber zuletzt wieder aufwärts.

Die Kraichgauer müssen auf ihren Stammtorhüter Oliver Baumann verzichten, der sich im Trainingslager eine Verletzung im Knie zugezogen hat. Er muss operiert werden. Deshalb haben die Hoffenheimer in der Winterpause Michael Esser von Hannover 96 verpflichtet, der aber gegen Eintracht Frankfurt wohl noch nicht das Tor hüten wird.