Liveticker: Rotiert Eintracht-Trainer Adi Hütter? – Fan-Protest gegen Montagsspiel geplant

Zwischen den beiden Spielen im Achtelfinale der Europa League gegen Inter Mailand muss die Eintracht heute gegen Fortuna Düsseldorf ran. Wir sind live für Sie dabei!

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht muss zwischen den beiden Kracher-Spielen gegen Inter Mailand in der Europa Leagueam Montagabend in der Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf antreten. Bei vielen Fans hatte die Ansetzung des Spiels am Montagabend für Proteste gesorgt, wie fnp.de* berichtete.

Deshalb werden die Fans der Eintracht auch nur eine Hälfte des Spiels in Düsseldorf sehen, in den ersten 45 Minuten werden die Fans dem Stadion fernbleiben. Die Verantwortlichen bei der Eintracht sehen hingegen kein Problem darin, dass das Spiel erst am Montag stattfindet und die Mannschaft schon am Donnerstag in Mailand antreten muss.

Hinspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Eintracht Frankfurt: Die Hessen gewinnen 7:1

An das Hinspiel gegen Fortuna Düsseldorf am 19. Oktober werden sich die Fans von Eintracht Frankfurt gerne zurückerinnern. Die Hessen gewannen damals mit 7:1. Luka Jovic allein schoss fünf Tore und schoss sich damit in die Geschichtsbücher der Bundesliga. Denn er ist erst der 14. Spieler in der Geschichte, dem das gelang. Bei der Eintracht war es das erste Mal, dass ein Spieler fünf Tore in einem Match schoss.

Wir sind ab 19.30 Uhr für Sie live dabei. Anpfiff in Düsseldorf ist um 20.30 Uhr.

