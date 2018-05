Jovic schießt Tor des Monats April

Frankfurt - Es war der entscheidende Treffer im Halbfinale und sicherte Eintracht Frankfurt den Finaleinzug: Der Treffer von Luka Jovic gegen Schalke 04.

Mit der Hacke schoss Luka Jovic den Ball nach einer Ecke aus der Luft direkt in das Tor. Es war der entscheidende Treffer für Eintracht Frankfurt im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den FC Schalke 04. In der ARD-Sportschau wurde der Treffer nun zum Tor des Monats April gewählt. 28,7 Prozent der Nutzer stimmten für den sehenswerten Hacken-Treffer des Frankfurter Serben. Die weiteren vier Kandidaten zum Torschützen des Monats erhielten unter 20 Prozent der Stimmen, Luka Jovic gewann die Wahl also mit großem Vorsprung. (nb)