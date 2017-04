Hradecky als erneuter Elfmeterheld

Frankfurt - Als Torwart den letzten Elfmeter halten oder als Feldspieler den letzten Elfmeter verwandeln - so werden Helden geboren. Für Torwart Lukas Hradecky ist das in diesem Pokalwettbewerb schon fast Normalität.

Für Branimir Hrgota war es der nicht mehr erwartete Höhepunkt beim Ausflug an die alte Wirkungsstätte. Gemeinsam mit allen Kollegen, den Trainern, den Ersatzspielern, den Rekonvaleszenten rannten sie nach dem Happy-End die rund hundert Meter hinüber zu ihren euphorisierten Fans. Für den Keeper war es der längste Spurt der Saison "Ich dachte, ich kriege einen Muskelfaserriss, aber es ist gut gegangen", sagte der "fliegende Finne", der sich auch nach diesem Triumph treu blieb. "Jetzt geht ich erstmal in die Eistonne und trinke zwei Bier", kündigte er an. Nach dem Finale von Berlin soll es dann mehr Alkohol geben. "Wenn wir auch noch das Endspiel gewinnen, bin ich drei Tage nicht mehr der Lukas, dann feiern wir hammerhart."

Bilder: Gladbach scheitert nach Elfer-Krimi an Frankfurt

Hradecky ist der absolute Pokalspezialist. Beim Sieg im Elfmeterschießen in Magdeburg wehrte er zwei Strafstöße ab, beim Sieg im Elfmeterschießen gegen Ingolstadt vergaben zwei Ingolstädter vom Punkt, beim 2:1 in Hannover hielt er in der 94.Minute einen Strafstoß von Sané. Das 1:0 gegen Bielefeld rettete er mit überragenden Paraden. Und nun wehrte er gegen Patrick Herrmann und Djibril Sow ab. "Ich entscheide mich immer in letzter Sekunde", gab er sein "Erfolgsgeheimnis" preis, "ich spekuliere und verlasse mich auf meinen Instinkt." Natürlich sei er vorbereitet gewesen auf die ersten Schützen der Borussia. "Aber die letzten beiden habe ich vorher gar nicht gekannt", lachte er. Seine Hoffnung nach fünf vergeblichen Rettungsversuchen: "Ich wusste, die schlechten Gladbacher Schützen kommen ja noch".

Eintracht-Zeugnis gegen Mönchengladbach Zur Fotostrecke

Hrgota hatte einen ganz speziellen Abend hinter sich, mit vergebenen Großchancen zu Beginn und dem "goldenen Schuss" am Ende. "Ich wollte nach rechts schießen, habe aber gesehen, dass Yann Sommer nach rechts reagierte und habe mich dann für die linke Seite entschieden", beschreibt er die Gedanken, die ihm in Sekundenbruchteilen durch den Kopf schossen. "Ich freue mich, dass ich den alten Verein wegschicken konnte", sagte der Schwede. Späte Rache also, nachdem ihm die Gladbacher im letzten Sommer weggeschickt hatten. Vor allem bei Niko Kovac hat er einen Stein im Brett. Wegen Wadenproblemen wollte Hrgota nicht unter den ersten fünf Schützen sein, am liebsten "den letzten" schießen, berichtete der Eintracht-Coach. "Brane gibt immer hundert Prozent, macht halt seine Chancen nicht immer rein", lobte Kovac, "aber das wird noch besser, ich freue mich riesig für ihn." (ps)