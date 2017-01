Lukas Hradeckys will seinen Vertrag verlängern

Frankfurt/Abu Dhabi - Das Fachmagazin „Kicker“ hat ihn als fünfbesten Torwart der Vorrunde bewertet. Bei den Bundesligakollegen steht er noch etwas höher im Kurs. Bei deren Votum ist er hinter Manuel Neuer und Timo Horn auf Platz drei der Liga gekommen: Lukas Hradecky. Von Peppi Schmitt

Lukas Hradecky von der Frankfurter Eintracht hat einen fast schon märchenhaften Aufstieg hinter sich, von einem „Nobody“, der nur Insidern bekannt war, als er im Sommer 2015 von Bröndby IF nach Frankfurt gewechselt ist, hin zu einem echten Star der Branche. „Ich wusste schon, dass ich ein ganz guter Torwart bin“, sagt er, „aber wo ich jetzt stehe, das ist schon toll“. Zu Jahresbeginn hat der 27 Jahre alte Hradecky nun eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2018 laufenden Vertrags in Aussicht gestellt und damit eine gute Nachricht für seine vielen Fans bereit gehalten. „Ich fühle mich richtig wohl hier und hoffe, dass wir es hinkriegen und uns einig werden“, sagte er am Rande des Trainingslagers in Abu Dhabi. Er sei in „ganz entspannten“ Gesprächen mit Sportvorstand Fredi Bobic über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit.

Lesen Sie heute auch: Kein Trainingslager in Abu Dhabi im nächsten Jahr Darüber würden sich in Frankfurt alle freuen. Längst gehört Hradecky zu den Publikumslieblingen. Was in allererster Linie an seinen famosen Leistungen liegt (erst zwölf Gegentore, sieben Mal zu Null), ein wenig aber auch an der Art und Weise seines Auftretens. Der in der Slowakei geboren Finne ist sich immer treu geblieben, er ist ein Mann der klaren Worte, kann die Schnelllebigkeit des Geschäfts gut einschätzen und einordnen. Es sei „einfach schön“, dass die Fans in Frankfurt ihn so lieben würden, gibt er zu, „ich muss aber weiter so gut spielen, und ihnen damit diese Liebe zurückgeben.“ Die Entwicklung der Mannschaft unter Trainer Niko Kovac bezeichnet er als „außerordentlich“ und doch hat er dessen Vorgänger nicht vergessen. „Ich bin Armin Veh dankbar, dass er mich geholt und zur Nummer eins gemacht hat“, sagt er. Kovac sei freilich verantwortlich für die Steigerung der Mannschaft. „Niko hat die Wissenschaft in unser Training gebracht“, sagt Hradecky, „jetzt können die Spieler besser rennen.“ Und würden darum auch besser spielen. Für ihn, den Torwart, aber habe sich gar nicht so viel geändert.

Es fällt dem finnischen Nationalspieler ein wenig schwer, sich in Bezug auf die sportlichen Ziele an die offizielle Sprachregelung zu halten. „Fredi und Niko sagen, wir müssen erst 40 Punkte holen“, lacht er, „daran muss ich mich halten“. Doch natürlich, so klingt es bei Hradecky durch, haben die Mannschaft und wohl auch die Verantwortlichen höhere Ziele. Bei einem guten Start in die Rückrunde können man „höher gucken“, sagt Hradecky. Die ersten Spiele in Leipzig und auf Schalke sind allerdings echte Brocken. „Wir können die Distanz auf Leipzig verringern und den Abstand auf Schalke vergrößern“, hat der Frankfurter Torwart seine eigene Sicht der Dinge.

Durch die Leistungen der Mannschaft habe sich sein Spiel in der zweiten Bundesligasaison durchaus verändert. „Letztes Jahr hatte ich mehr zu tun, das war auch gut, weil ich mich zeigen wollte“, sagt er, „jetzt kann ich auch manchmal unsichtbar sein.“ Das ist sicher eine Untertreibung, denn es gehört zur Qualität von richtig guten Torhütern, dass sie gerade in den entscheidenden Momenten zur Stelle sind. Hradecky zeichnet diese Konzentration auf den Punkt aus. Vor allem in den direkten Duellen mit den gegnerischen Stürmern ist er neben Neuer sicher der Klassenbeste. „Ich lasse den Stürmer die erste Bewegung machen, das ist meine Taktik“, gibt er ein kleines Geheimnis preis, „ich muss ruhig blieben, der Stürmer muss nervös werden“. Gerade diese Ruhe gegen den Mitspielern und den Zuschauern ein gutes Gefühl.