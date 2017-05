Eintracht in Mainz ohne Stendera und Tarashaj

Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 weitere Ausfälle zu beklagen. Neben den bereits sieben fehlenden Spielern muss SGE-Trainer Niko Kovac nun auch noch auf Marc Stendera und Shani Tarashaj verzichten. Von Peppi Schmitt

Am Ende der offiziellen Spieltags-Pressekonferenz hat Niko Kovac noch ein paar gute Nachrichten verkündet. Demnach hofft der Trainer der Frankfurter Eintracht, dass mit Jesus Vallejo und Alexander Meier zwei seit Wochen schmerzlich vermisste Spieler vielleicht doch bis zum Pokalfinale am 27. Mai fit werden können. Vallejo, der wegen eines Sehnenrisses in Madrid behandelt wird, soll am Sonntag aus Spanien zurückkehren. „Vielleicht schafft er es schnell ins Mannschaftstraining und kann im Endspiel doch dabei sein“, sagte Kovac. Der Eintracht-Coach rechnet auch mit Alexander Meier, dem es nach einer Fersenentzündung besser geht. „Alex intensiviert das Training und kehrt vielleicht nächste Woche auf den Platz zurück“, sagte Kovac.

Für das Rhein-Main-Derby (Samstag, 15.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 stehen beide nicht zur Verfügung. Die Frankfurter müssen in Mainz mit dem „allerletzten Aufgebot“ antreten. Denn Kovac hatte auch eine weitere Hiobsbotschaft verkünden müssen. Mit Shani Tarashaj fällt nun der nächste Spieler bis zum Saisonende aus. Er hat sich beim Training einen Meniskuseinriss zugezogen und muss möglicherweise operiert werden. Damit hat die Verletzungsflut einen neuen Höhepunkt erreicht, nachdem sich unter der Woche auch Hoffnungen zerschlagen hatten, dass Marc Stendera nach seinem Kreuzbandriss ziemlich schnell wieder zur Stammkraft werden könnte. Stendera plagt sich nach zwei Einsätzen nach elf Monaten Pause wieder mit Schmerzen im operierten Knie und muss kürzer treten. Neben Tarashaj und Stendera fehlen noch Andersson Ordonez, Vallejo, Makoto Hasebe, Omar Mascarell, Slobodan Medojevic, Marius Wolf und Meier, insgesamt also neun Spieler. „Das Pech verfolgt uns“, meint Kovac, „ich weiß auch nicht, wie das alles zustande kommt.“

Im ersten Halbjahr der Saison waren die Frankfurter noch besonders stolz darauf, von Verletzungspech verschont geblieben zu sein und führten das auf die ausgewogene Trainingsarbeit zurück, in der auch viel Wert auf Prophylaxe gelegt wurde. Seit Jahresbeginn hat sich auch da alles geändert, eine Verletzung jagt die nächste, Ausfälle wegen Sperren sind hinzugekommen und die personellen Engpässe haben auch für einen sportlichen Absturz in der Tabelle geführt. Keine andere Mannschaft in der Bundesliga beklagt derzeit so viele Ausfälle wie die Eintracht. Ein paar Beispiele: Gegner Mainz hat drei verletzte Spieler, Bayer Leverkusen und der SC Freiburg je einen, der 1.FC Köln zwei, Pokal-Finalgegner Borussia Dortmund drei und RB Leipzig gar keinen. Da sind neun bei der Eintracht schon ein auffälliger Wert. Der Trainer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Trainingssteuerung in erster Linie hilfreich ist, um Muskelverletzungen zu vermeiden. Das ist auch weitgehend geglückt. Freilich sollte die Häufung von Gelenk- und Sehnenverletzungen nachdenklich machen.

In Mainz jedenfalls stellt sich die Mannschaft quasi von alleine auf, es reicht gerade noch für einen aus Profis gebildeten 18-Mann-Kader. Dennoch hat der Trainer klare Erwartungen an sein Team. Eine ähnlich schlechte Leistung wie zuletzt gegen Wolfsburg dürfe „nicht noch einmal passieren“. Kovac ist überzeugt davon, dass die Spieler begriffen haben, dass die Saison eben noch nicht zu Ende ist. Unter der Woche habe man allen gezeigt, „was die Stunde geschlagen hat.“ Freilich sind alle Bemühungen, noch einmal richtig Zug in die Truppe zu bekommen, hauptsächlich verbaler Art. Kovac spricht vom „neu entfachten Konkurrenzkampf“ , aber ihm sind weitgehend die Hände gebunden. Dennoch droht er: „Jeder ist für sich selbst zuständig, jeder muss sich seinen Platz fürs Endspiel erkämpfen.“ Auch jene, die sich als Stammspieler fühlten, müssten „hart arbeiten.“

Deutliche Worte, aber Kovac weiß als ehemaliger Profi auch, dass im Unterbewusstsein der Spieler andere Gedanken vorherrschen könnten. „Es kann schon in den Hinterköpfen sein, dass man sich bloß nicht verletzen will“, gibt er zu, „aber wenn jemand mit 50 Prozent in einen Zweikampf geht, verletzt er sich ganz sicher.“ Also erwartet er vollen Einsatz von seinen Spielern. Und macht noch einmal die Bedeutung für die eigenen Anhänger klar. Offiziell knapp 4000, inoffiziell bis zu 6000 werden die Eintracht über den Rhein begleiten, es fahren auch wieder einige Schiffe. Kovac: „Wir werden alles geben, so wie die Mainzer es letztes Jahr bei uns getan haben“. Da hatte die Eintracht in ähnlich prekärer Situation wie nun der Nachbar glücklich mit 2:1 gewonnen.

Eintracht: Hradecky - Abraham, Hector, Oczipka - Varela, Chandler, Gacinovic, Tawatha - Fabián, Rebic - Hrgota. - Bank: Lindner, Regäsel, Russ, Besuschkow, Barkok, Blum, Seferovic.