Eintracht-Pleite: Mangelnde Klasse und fehlende Frische

Frankfurt - Für Trainer Niko Kovac war es eine „kleine Delle“. Für Manager Bruno Hübner mit Blick auf die Resultate der Konkurrenz „sehr ärgerlich“.

Und für Verteidiger Timothy Chandler war es eine „schwarzer Tag“. Die 0:3 (0:1)-Niederlage der Frankfurter Eintracht bei Bayer Leverkusen hat ganz unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Dabei war ja eigentlich nur genau das eingetreten, was alle Frankfurter seit Wochen sagen. Die Eintracht sei eben noch keine Spitzenmannschaft, auch wenn sie weiter in der Spitzengruppe steht. Und andere, gerade Leverkusen, seien deutlich besser besetzt, weil finanziell besser ausgestattet. Und so war es wohl die ehrlichste Antwort, die man nach einem solchen Spiel geben kann, als Niko Kovac feststellte: „Man muss auch mal anerkennen, dass ein Gegner besser ist.“

Die fünfte Niederlage in dieser Saison war die bislang deutlichste. Zwar haben die Frankfurter auch in Leipzig 0:3 verloren, aber da hatte es durch den frühen Platzverweis von Torwart Lukas Hradecky keine Waffengleichheit gegeben. Diesmal war der Gegner einfach nur besser. Und dies in allen Belangen. Leverkusen war spielerisch überlegen, ließ den Ball besser zirkulieren, schien perfekt auf die Spielweise der Eintracht vorbereitet. Die individuelle Klasse der meisten Spieler war höher, zudem hatten die Gastgeber auch körperliche Vorteile. Was natürlich auch daran lag, dass sich die Werkself eine Woche lang vorbereiten konnte, während die Eintracht noch am Mittwoch das schwere Pokalspiel in Hannover absolvieren musste. „Uns hat die Frische gefehlt“, stellte Manager Hübner fest. Das war für das Trainerteam wohl schon vor dem Spiel offenkundig. Denn anders war es nicht zu erklären, dass der Trainer mit Ante Rebic und Haris Seferovic ausgerechnet jene zwei Spieler draußen gelassen hatte, die noch am Mittwoch in Hannover zu den besten gehört hatten und mit Lob überschüttet worden waren. „Wir gucken genau, wer kann und wer nicht kann“, sagte Kovac später, „glauben sie mir, Ante konnte nicht.“ Was ein wenig erstaunlich ist, denn Rebic und Seferovic sowieso gehören nun wirklich nicht zu den Vielspielern der Frankfurter.

Kovac war enttäuscht nach der Niederlage, aber nicht sauer. Er versuchte, die Niederlage so realistisch einzuordnen wie möglich und wie manchen Sieg vorher. Diese Klarheit zeichnet den Trainer aus. Seine Mannschaft habe „das Menschenmögliche“ getan, attestierte er, „ich kann keinem einen Vorwurf machen.“ Gefehlt hatte diesmal auch das Spielglück, das in den letzten Wochen und Monaten meist ein treuer Begleiter der Frankfurter gewesen war. Der frühe 0:1-Rückstand durch Chicharito (5. Minute) hatte die Beine noch schwerer gemacht als sie ohnehin waren. Die vergebenen Riesenchancen von Mijat Gacinovic (20.) und Branimir Hrgota (26.) hatten die Rückkehr ins Spiel verhindert.

Eintracht verliert in Leverkusen Zur Fotostrecke

Das alles ist richtig. Aber es gibt auch noch andere Wahrheiten. Denn die Niederlage hatte auch etwas mit fehlender individueller Klasse zu tun. Michael Hector, der den verletzten David Abraham vertrat, war ein ständiges Sicherheitsrisiko. Gegen flinke Spieler wie es Chicharito, Julian Brand oder später Kevin Volland nun mal sind, fehlt ihm einfach die Beweglichkeit, auch die Geschicklichkeit. Zudem neigt der Jamaikaner zu einer Selbstüberschätzung, die sich in Leverkusen in Versuchen dokumentierte, Flachpässe aus der Abwehr heraus durchs Mittelfeld zu schlagen. Ganz so, wie es die Großen der Innenverteidiger-Zunft tun, beispielsweise die Münchner Mats Hummels oder Jerome Boateng. Doch bei Hector landeten die Bälle in Serie beim Gegner.

Mijat Gacinovic hat Qualitäten auf dem Flügel, manchmal auch im zentralen offensiven Mittelfeld. Aber nicht in einer defensiven Rolle wie diesmal. Da hat er sich aufgerieben, seine technischen Fähigkeiten wurden dabei verschüttet. Und Branimir Hrgota hat über die gesamten 76 Minuten seiner Spielzeit so gut wie keinen Zweikampf gewonnen und konnte so nicht wirklich etwas zum Spiel beitragen. Dazu hatte er noch Pech, als seine Direktabnahme nach Flanke von Chandler nicht den Weg ins Tor gefunden hat. Diese Mängelbeschreibung ist nicht vollständig und auch nicht weiter überraschend, denn die Eintracht war ja als Fast-Absteiger aus einer ganz tiefen Position in die Saison gestartet. „Wir dürfen nie vergessen, wo wir herkommen“, sagt der Trainer immer wieder. „wir sind noch nicht so weit, wie uns der eine oder andere sieht.“ Die Chance zur Korrektur bietet sich ja prompt. „Wir sind hingefallen und werden wieder aufstehen“, ist Kovac sicher. Bislang hat die Eintracht in dieser Saison noch nie zwei Spiele in Folge verloren. Am nächsten Samstag geht es gegen den FC Ingolstadt.