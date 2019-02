Marco Fabian wechselt in die Major League Soccer

Frankfurt - Marco Fabian von Eintracht Frankfurt steht kurz vor einem Wechsel ins Ausland. Anders als zuerst vermutet, sind weder China noch die Vereinigten Arabischen Emiraten sein Ziel. Von Christian Weihrauch

Dass Marco Fabian seine Zukunft nicht mehr in Frankfurt sieht und dort nur sehr wenig Spielzeit bekommen wird, ist kein Geheimnis. Deshalb ist ein Wechsel in dieser Wintertransferperiode eigentlich logisch und mehr als wahrscheinlich. Denn es wäre das letzte Mal, dass Eintracht Frankfurt für den mexikanischen Mittelfeldspieler eine Ablöse generieren könnte. Sein Vertrag läuft nämlich aus, eine Verlängerung ist ausgeschlossen.

Marco Fabians Wechsel zu Fenerbahce platzte

Schon im Sommer zog es Marco Fabian aus Frankfurt weg. Trainer Adi Hütter sortierte ihn in die umstrittene Trainingsgruppe 2 aus. Seine Rückennummer, die zehn, bekam Filip Kostic. Am Ende scheiterte sogar ein Wechsel zu Fenerbahce Istanbul. Laut Fenerbahce ist er durch den Medizincheck gefallen. Fabian selbst erklärte, der türkische Verein hätte in letzter Sekunde mehrere wichtige Punkte geändert. Dass Fabian gesund ist, konnte er trotz geringer Einsatzzeiten in dieser Saison unter Beweis stellen.

Einen Fuß fasste er unter Trainer Adi Hütter trotzdem nie, zu groß ist die Konkurrenz. Für den 29-Jährigen ist kein Platz im System Hütter. Deshalb machte der mexikanische Nationalspieler früh klar, dass er die Hessen verlassen möchte. Im Gespräch waren zuletzt China und die Vereinigten Arabischen Emiraten, doch jetzt kommt alles anders.

Marco Fabian bestreitet nur zwei Spiele für Eintracht Frankfurt

Laut dem US-amerikanische TV-Sender "ESPN" steht Marco Fabian kurz vor einem Wechsel in die amerikanische Major League Soccer. Mit dem Verein Philadelphia Union soll er sich in finalen Verhandlungen befinden. Die Saison in den USA startet erst Anfang März, das Transferfenster ist bis zum 7. Mai geöffnet. Fabian soll sich bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet, seinen Spint in der Kabine geräumt und seine Wohnung in Sachsenhausen aufgelöst haben.

Marco Fabian hat in diesem Jahr ein Spiel für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga und im Supercup bestritten. Er kommt insgesamt auf 43 und erzielte acht Treffer. Transfermarkt.de schätzt Fabians Marktwert derzeit auf rund drei Millionen Euro. 2016 wechselte er für 3,7 Millionen Euro von Deportivo Guadalajara an den Main.