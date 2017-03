Eintracht mit Marco Fabián nach München

Frankfurt - Personalprobleme bei Eintracht Frankfurt: Heute hat dann auch noch Alexander Meier abgesagt. Zwar hatte der Arzt dem Kapitän grünes Licht gegeben nach einer hartnäckigen Grippe, doch Meier fühlte sich nach drei Tagen Einnahme von Antibiotika nicht wirklich gesund und bereit.

"Ich bin immer noch schlapp", sagte Meier nach einem lockeren Waldlauf. Und so muss Trainer Niko Kovac beim Auswärtsspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Bayern München, auch auf seinen noch immer besten Torschützen verzichten. Meier ist nicht der einzige, der fehlt: Bastian Oczipka und Haris Seferovic sind gesperrt. Jesus Vallejo, Shani Tarashaj und Guillermo Varela verletzt. Um überhaupt ein halbwegs vernünftiges Aufgebot zusammenzubekommen, hat sich der Frankfurter Trainer entschlossen, neben Marco Russ, der gerade erst seine ersten Spielminuten nach einer Krebserkrankung hinter sich hat, auch Marco Fabián mit in die bayerische Hauptstadt zu nehmen. Fabián hat in diesem Jahr noch keine Minute gespielt, trainiert erst seit zwei Tagen wieder mit der Mannschaft. "Er soll mal wieder reinschnuppern, aber sicher nicht spielen", sagte Manager Bruno Hübner.

Neben Russ und Fabián und Torwart Lindner sitzen mit Miguel Blanco-Lopez, Furkan Zorba und Aymen Barkok noch drei A-Jugendspieler auf der Bank. Es ist also im Sinne des Wortes das letzte Aufgebot. Der Manager spricht von einem "sehr großen Engpass", macht sich und den Anhängern aber Hoffnung für die kommende Woche: Im Heimspiel gegen den Hamburger SV sollen dann Fabián und Vallejo wieder einsatzfähig sein, auch Oczipka und Meier werden zurückkehren.

Zum Spiel beim Rekordmeister aber könnten die Voraussetzungen nicht schlechter sein, zumal die Eintracht mit einer Niederlagenserie im Rücken bei den Bayern antritt. Es ist ein Spagat, der den Frankfurtern in der Allianz-Arena gelingen soll. Zum einen wollen sie vor 6000 mitreisenden Fans ein vernünftiges Ergebnis erreichen, zum anderen aber liegt der Fokus auf dem Spiel nächste Woche gegen Hamburg. Daran ließ auch der Manager keine Zweifel. "Natürlich besteht die Gefahr, dass es auch ein nicht so schönes Ergebnis in München geben kann", sagt Hübner, "aber wir haben uns vorgenommen, uns so teuer wie möglich zu verkaufen". Ansätze dafür gibt es trotz aller personelle Probleme. Immerhin hat die Eintracht den Bayern zuletzt unter Trainer Kovac zweimal Paroli geboten. 0:1 unterlagen sie in München in der letzten Saison, in der Vorrunde konnten sie den Münchnern sogar ein 2:2 abtrotzen.

Frankfurt punktet in Unterzahl gegen FC Bayern Zur Fotostrecke

Bilder dieser Spiele hat Trainer Kovac zur Stimmungsaufhellung der Mannschaft unter der Woche vorgeführt. Die Forderungen aus der sportlichen Leitung klingen ebenso banal wie einleuchtend. "Wir dürfen keine Angst haben", mahnt Sportdirektor Hübner an, "wir müssen Spielfreude mitbringen und unser Bestes geben". Dann wären sicher alle zufrieden, ganz unabhängig vom Resultat. Hübner blickt nach eigener Aussage in der Tabelle "nach unten und nach oben". Das Ziel, eine "stabile Saison" zu spielen, habe man bislang erreicht. Als "normal" empfindet er, dass mit den Erfolgen aus der Vorrunde auch die Erwartungen gestiegen sind. Nach dem Bayern-Spiel und mit den Rückkehrern erwartet Hübner für den Saisonendspurt "eine andere Eintracht-Mannschaft", die auch wieder punkten wird.

Eintracht: Hradecky - Chandler, Hector, Hasebe, Abraham, Tatwatha - Mescarell, Besuschkow - Gacinovic, Rebic - Hrgota

Bank: Lindner, Zorba, Russ, Barkok, Blanco-Lopez, Wolf, Fabián